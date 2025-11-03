'कोई किसी को बंदूक की नोक पर...', खरगे ने पीएम मोदी पर साधा निशाना; कांग्रेस-राजद CM फेस को लेकर दिया था बयान

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दावे का खंडन किया कि बिहार की राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने कांग्रेस से मुख्यमंत्री पद 'छीना' है। इसी को लेकर प्रधानमंत्री ने दावा किया था कि इसी वजह से महागठबंधन में कथित दरार आई है।

खरगे ने एएनआई से कहा, "यह सब झूठ है। उनके (प्रधानमंत्री मोदी) पास कहने के लिए और कुछ नहीं है। मैं आज बिहार में इसका जवाब दूंगा। वह जो कह रहे हैं वह झूठ है। कोई किसी को बंदूक की नोक पर मुख्यमंत्री बनाने के लिए नहीं कहेगा। कांग्रेस ने ऐसा कभी नहीं किया।"

कांग्रेस अध्यक्ष ने इस तरह के बयानों को प्रधानमंत्री पद का अपमान बताते हुए कहा, "मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं; उनका ऐसा कहना हास्यास्पद है। यह उनके स्तर को दर्शाता है। एक प्रधानमंत्री को जिस स्तर पर बोलना चाहिए, उसे दरकिनार कर वे बिहार में चुनावी भाषण दे रहे हैं।"

कांग्रेस अध्यक्ष आज बिहार में करेंगे रैली खरगे आज वैशाली जिले के राजा पाकर विधानसभा में रैली करेंगे। खड़गे का यह जवाब प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बिहार के आरा में दिए गए उस दावे के ठीक एक दिन बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने कांग्रेस पार्टी से मुख्यमंत्री पद छीन लिया है और महागठबंधन को दबाव में तेजस्वी यादव को अपना मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित करने के लिए मजबूर होना पड़ा।

प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि कैसे एनडीए बिहार के विकास के लिए हाथ मिलाकर काम कर रहा है, जबकि महागठबंधन चुनाव के बाद

'एक-दूसरे का सिर फोड़' सकता है। पीएम मोदी ने आरा रैली में क्या-क्या कहा? प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "आज विकसित बिहार के लिए पूरा एनडीए एकजुट होकर आगे बढ़ रहा है, लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस और राजद आपस में लड़ रहे हैं। आज मैं आपको अंदरूनी जानकारी बताता हूं। नामांकन दाखिल करने से ठीक एक दिन पहले, बंद दरवाजों के पीछे गुंडागर्दी चल रही थी।"