'ये दिव्य अनुभव था...', पीएम मोदी ने पटना साहिब गुरुद्वारे में मत्था टेका, बोले- जो बोले सो निहाल

विशाल जनसभा को किया संबोधित

इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने आरा और नवादा में एनडीए उम्मीदवारों के लिए चुनावी रैलियों को संबोधित किया। पटना में एक विशाल रोड शो का नेतृत्व करने के बाद, उन्होंने गुरुद्वारे का दौरा किया।

तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भड़के दंगों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने आरा रैली में कहा, "यह 1984 में लगभग उसी समय, 1-2 नवंबर को, दिल्ली में सिखों का नरसंहार हुआ था। जो लोग दोषी थे, उन्हें पार्टी (कांग्रेस) बढ़ावा दे रही है। पार्टी इस नरसंहार के लिए कोई खेद नहीं जता रही है।"