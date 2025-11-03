Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    तेलंगाना के रंगारेड्डी में भीषण सड़क हादसा, बस और डंपर की टक्कर में 16 लोगों की मौत; 8 घायल

    By Digital Desk Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 09:07 AM (IST)

    तेलंगाना से एक बड़ी सड़क दुर्घटना की खबर सामने आई है। राज्य के रंगारेड्डी जिले में सोमवार सुबह हुए एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। यहां पर एक बस और डंपर में टक्कर हो गई। इस घटना में 16 लोगों की जान गई है। वहीं, इस हादसे में आठ लोग घायल हुए हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    तेलंगाना: बस-डंपर टक्कर में 16 की मौत, भीषण सड़क हादसा। (स्क्रीनग्रैब)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तेलंगाना से एक बड़ी सड़क दुर्घटना की खबर सामने आई है। राज्य के रंगारेड्डी जिले में सोमवार सुबह हुए एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। यहां एक बस और डंपर में टक्कर हुई, जिसमें 16 लोगों की जान गई है। वहीं, इस हादसे में आठ लोग घायल हुए हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, जिले में बजरी ले जा रहे एक डंपर की रोजवेज बस से आमने-सामने टक्कर हो गई। इस हादसे में 16 लोगों की मौत हुई है। वहीं, 8 लोग घायल हो गए हैं। 

    घायलों को भेजा गया अस्पताल

    जानकारी के अनुसार, इस हादसे में 8 लोग घायल भी हुए हैं, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया है। अधिकारियों ने बताया कि डंपर की टक्कर चेवेल्ला के पास तेलंगाना रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (RTC) की गाड़ी से हुई, जिसके कारण बजरी बस पर गिर गई। 

    घटना को लेकर पुलिस ने बताया कि रंगारेड्डी जिले में चेवेल्ला पुलिस स्टेशन के तहत खानापुर गेट के पास एक TGSRTC बस और एक ट्रक के बीच सड़क हादसा हुआ। यह घटना आज सुबह हुई। हम मौके पर पहुंच गए हैं और ज्यादा जानकारी बाद में दी जाएगी।

    अधिकारियों को दिए गए ये निर्देश

    वहीं,  तेलंगाना के मंत्री पोन्नम प्रभाकर ने इस गंभीर सड़क हादसे पर गहरा दुख जताया है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, तेलंगाना के मंत्री पोन्नम प्रभाकर TGSRTC के MD नागी रेड्डी और रंगारेड्डी जिले के कलेक्टर से फोन पर बात की और उन्हें घायलों को अच्छी मेडिकल सुविधा देने के लिए जरूरी कदम उठाने का निर्देश दिया।

    अधिकारियों का कहना है कि यह हादसा तब हुआ जब गलत साइड से आ रहे एक टिपर ने बस को टक्कर मार दी। मंत्री ने TGSRTC अधिकारियों को तुरंत दुर्घटनास्थल पर पहुंचने का निर्देश दिया। (समाचार एजेंसी पीटीआई और एएनआई के इनपुट के साथ)

    यह भी पढ़ें: MP News: मदरसे से 19 लाख रुपये के नकली नोट बरामद, मौलाना गिरफ्तार

    यह भी पढ़ें: राजस्थान में सड़क हादसे पर पीएम मोदी ने जताया दुख, मृतकों को दो लाख रुपये देने की घोषणा 