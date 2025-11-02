राजस्थान में सड़क हादसे पर पीएम मोदी ने जताया दुख, मृतकों को दो लाख रुपये देने की घोषणा 

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान के फलौदी में रविवार देर शाम एक भीषण सड़क हादसे में 15 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि पांच लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को जोधपुर के मथुरादास अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें से दो की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया है। साथ ही अनुग्रह राशि देनी की घोषणा भी की।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया, "राजस्थान के फलोदी जिले में हुए हादसे में लोगों की मौत से दुखी हूं। इस मुश्किल समय में मेरी संवेदनाएं प्रभावित लोगों और उनके परिवारों के साथ हैं। घायलों के जल्दी ठीक होने की प्रार्थना करता हूं।" पीएम मोदी ने हर मृतक के परिवार वालों के लिए पीएमएनआरएफ से 2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। घायलों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे।

ट्रेलर में जा घुसा टेंपो ट्रेवलर जानकारी के अनुसार, तेज रफ्तार टेंपो ट्रेवलर सड़क पर खड़े ट्रेलर में जा घुसा, जिससे टेंपो ट्रेवलर में सवार लोगों की जान चली गई। बताया जाता है कि टेंपो ट्रेवलर में सवार सभी लोग जोधपुर के सूरसागर से कोलायत में कपिल मुनि के आश्रम में दर्शन करने गए थे। लौटते समय फलौदी के मतोड़ा थाना क्षेत्र में भारत माला हाईवे पर यह दुर्घटना हुई। टक्कर इतनी भीषण थी कि टेंपो ट्रेवलर का आगे का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।

हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। मतोड़ा थाना अधिकारी अमानाराम ने जानकारी दी कि सभी शवों को ओसियां के सरकारी अस्पताल की मर्चरी में रखा गया है। हादसे के बाद टेंपो ट्रेवलर में फंसे घायलों और शवों को निकालने में पुलिस को काफी मेहनत करनी पड़ी। इसमें ग्रामीणों ने भी मदद की।