Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    राजस्थान में भीषण सड़क हादसा... बस ने खड़े ट्रेलर में मारी टक्कर, 18 लोगों की मौत

    By Swaraj Srivastava Edited By: Swaraj Srivastava
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 09:22 PM (IST)

    राजस्थान के फलौदी जिले में एक बस और ट्रेलर की टक्कर में 18 लोगों की मौत हो गई और 3 घायल हो गए। ये हादसा जयपुर से 400 किमी दूर हुआ, जब बस बीकानेर के कोलायत से जोधपुर लौट रही थी। दुर्घटना के कारणों का पता नहीं चल पाया है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने घटना पर दुख जताया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान में एक बस ने खड़े ट्रेलर में टक्कर मार दी। ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि करीब 18 लोगों की मौत हो गई। घटना में 3 लोग घायल भी हो गए हैं। हादसा जयपुर से 400 किलोमीटर दूर फलौदी जिले में हुआ।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बताया जा रहा है कि ये लोग बीकानेर के सबसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से एक कोलायत के दर्शन करने गए थे। वहां से सभी जोधपुर के पर्यटन स्थल सूरसागर लौट रहे थे। हादसा कैसे हुआ, इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है।

    सीएम ने जताया हादसे पर दुख

    सीएम भजन लाल शर्मा ने हादसे पर दुख जताया है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर उन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा, 'फलोदी के मतोडा क्षेत्र में सड़क दुर्घटना में हुई जनहानि अत्यंत दुखद एवं हृदयविदारक है। मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ हैं।'

    सीएम ने कहा, 'जिला प्रशासन के अधिकारियों को सभी घायलों का समुचित उपचार सुनिश्चित करने हेतु निर्देश दिए गए हैं। प्रभु से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को शांति दें तथा घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें।'

    पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश पासवान ने कहा, 'सड़क हादसा हुआ है, जिसमें लोगों की मृत्यु हुई है, जो काफी दुखद है। परंतु जो लोग घायल हैं, उनके सही इलाज के लिए व्यवस्था की गई है। एक ग्रीन कॉरिडोर के जरिए उन्हें यहां लाया जा रहा है। हमारी पूरी कोशिश है कि उनकी जान बचाई जा सके।'

    यह भी पढ़ें: बेंगलुरु में भी दिखा तेज रफ्तार का कहर... एंबुलेंस ने ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ी गाड़ियों को रौंदा, दो की मौत