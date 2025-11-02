राजस्थान में भीषण सड़क हादसा... बस ने खड़े ट्रेलर में मारी टक्कर, 18 लोगों की मौत

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान में एक बस ने खड़े ट्रेलर में टक्कर मार दी। ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि करीब 18 लोगों की मौत हो गई। घटना में 3 लोग घायल भी हो गए हैं। हादसा जयपुर से 400 किलोमीटर दूर फलौदी जिले में हुआ।

बताया जा रहा है कि ये लोग बीकानेर के सबसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से एक कोलायत के दर्शन करने गए थे। वहां से सभी जोधपुर के पर्यटन स्थल सूरसागर लौट रहे थे। हादसा कैसे हुआ, इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है।