बेंगलुरु में भी दिखा तेज रफ्तार का कहर... एंबुलेंस ने ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ी गाड़ियों को रौंदा, दो की मौतत

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बेंगलुरु में एक एंबुलेंस ने ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ी गाड़ियों के टक्कर मार दी, जिसमें एक कपल की मौके पर ही मौत हो गई। घटना शनिवार रात करीब 11 बजे की है। बेंगलुरु के रिचमंड सर्किल के पास कई गाड़ियां रेड ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ी थीं।

तभी पीछे से एक तेज रफ्तार एंबुलेंस आई, जिसने नियंत्रण खो दिया था। एंबुलेंस ने वहां खड़ी तीन टू व्हीलर को टक्कर मार दी। ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि एक स्कूटर काफी दूर तक खिसकता हुआ गया। इसके बाद एंबुलेंस एक पुलिस चौकी से टकरा गई और रुक गई।

वीडियो हो रहा वायरल इस हादसे में स्कूटर पर सवार इस्माइल और उनकी पत्नी समीन बानू की मौके पर ही मौत हो गई। घटना में दो अन्य भी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए पास के अस्पताल ले जाया गया। सोशल मीडिया पर इस घटना का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें लोग गाड़ी को हटाने की कोशिश कर रहे हैं।