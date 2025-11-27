Language
    क्या कर्नाटक में बदलेगा सीएम? शिवकुमार ने बढ़ाया सस्पेंस, कहा- वादा निभाना एक बड़ी ताकत

    By Abhinav Tripathi Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 11:34 AM (IST)

    कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद को लेकर उपमुख्यमंत्री शिवकुमार के बयान ने सस्पेंस बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा कि वादा निभाना एक बड़ी ताकत है, जिससे राजनीतिक गलियारों में अटकलें तेज हो गई हैं। चुनाव से पहले कांग्रेस ने सिद्धारमैया और शिवकुमार दोनों को बारी-बारी से मुख्यमंत्री बनाने का वादा किया था। अब देखना है कि आलाकमान क्या फैसला लेता है। 

    कर्नाटक में सीएम को लेकर कांग्रेस में अभी भी रार जारी है। (फोटो- जागरण ग्राफिक्स)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। राज्य में सीएम पद की खींचतान के बीच डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने कुछ ऐसा बयान दिया है, जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है।

    दरअसल, एक कार्यक्रम में बोलते हुए डीके शिवकुमार ने कहा कि शब्दों की ताकत ही दुनिया की ताकत है और वादा निभाना एक बड़ी ताकत है।

    'वादा निभाना दुनिया की सबसे बड़ी ताकत'

    उन्होंने कहा कि एक कहावत है कि शब्दों की ताकत ही दुनिया कि ताकत है, जिसका मतलब है कि हमारे लिए अपना वादा निभाना दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। चाहें वह जज हो, भारत के राष्ट्रपति हों, मैं रहूं या आप में से कोई और रहे। हम सभी को इसका सम्मान करना चाहिए।

    इसी कार्यक्रम में डीके शिवकुमार में कुर्सी वाली बात भी कही, जिसपर लोगों की हंसी छूट गई। उन्होंने अपने आसपास के खड़े लोगों को बैठते हुए कहा कि जो लोग मेरे पीछे खड़े हैं, उन्हें कुर्सी की कीमत नहीं पता है। उन्हें जो भी कुर्सियां मिलती हैं, उन पर बैठने के बजाए वे बेवजह खड़े हैं। जैसे ही उन्होंने ये बात कही, पूरे हॉल में हंसी गूंज गई।

    सीएम पद को लेकर कर्नाटक में रार

    गौरतलब है कि कांग्रेस के दिग्गज नेता और सीएम सिद्दरमैया के बीच इन दिनों खींचतान देखने को मिल रही है। डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार का कहना है कि साल 2023 में राज्य में कांग्रेस की जीत के बाद रोटेशनल मुख्यमंत्री पद पर सहमति बनी थी। हालांकि, राज्य के सीएम सीएम सिद्दरमैया ने इस दावे खारिज किया है।

    इन सब के बीच डीके शिवकुमार के इस 'वादा निभाओ' वाले बयान को कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को ढाई साल में सीएम बदलने के कथित वादे को याद दिलाने के तौर पर देखा जा रहा है।

    दिल्ली के चक्कर लगा रहे कांग्रेस के कई एमएलए

    उल्लेखनीय है कि पिछले कुछ हफ्तों से डीके शिवकुमार एवं उनके कई एमएलए दिल्ली के चक्कर लगा रहे हैं। माना जा रहा है कि कर्नाटक की राज्य सरकार में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। सूत्रों के अनुसार, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने कहा कि वे सभी प्रकार की रुकावट को दूर करने के लिए काम कर रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि मैं, राहुल जी और सोनिया जी मिलकर इस मुद्दे पर फैसला लेंगे और इसे सुलझाएंगे।

