क्या कर्नाटक में बदलेगा सीएम? खरगे बोले- राहुल और सोनिया गांधी से बात करूंगा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सिद्धारमैया कर्नाटक मुख्यमंत्री बने रहेंगे या ऊपर के स्तर पर कोई बदलाव संभव है, इसको लेकर जारी चर्चा थमने का नाम नहीं ले रहीं। कर्नाटक कांग्रेस में सत्ता को लेकर जारी संघर्ष चरम पर पहुंच गया है। इस बीच कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि वे जल्द ही इस समस्या को सुलझा लेंगे।

दरअसल, कर्नाटक कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों को लेकर राजनीतिक गलियारों में सरगर्मी बढ़ गई है। मुख्यमंत्री पद को लेकर जारी विवाद के बीच कांग्रेस नेताओं की प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। यही नहीं कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने अब सत्ता संघर्ष की बात स्वीकार कर ली है।

सोनिया राहुल और मैं इसे ठीक कर देंगे एनडीटीवी ने कांग्रेस पार्टी के सूत्रों के हवाले से बताया कि पार्टी अध्यक्ष खरगे ने आज दोपहर कहा, "सोनिया (गांधी), राहुल और मैं इसे सुलझा लेंगे। उन्होंने बताया कि संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत यानी 1 दिसंबर तक इसका समाधान निकाल लिया जाएगा।

अगले 48 घंटे में होगी बैठक एनडीटीवी ने सूत्रों के हवाले से बताया कि अगले 48 घंटों में खरगे और राहुल गांधी के बीच बैठक होगी, जिसके बाद सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार को संभवत शुक्रवार को दिल्ली बुलाया जाएगा। जिसके बाद मुख्यमंत्री पद को लेकर जारी विवाद हल हो जाएगा।

कर्नाटक कांग्रेस में गुटबाजी गौरतलब है कि कर्नाटक उन तीन राज्यों में से एक है, जहां कांग्रेस का पूर्ण शासन है और जहां दो साल में चुनाव होने हैं। लेकिन कर्नाटक इकाई के भीतर गुटबाजी नजर आ रही है। जहां विधायकों का एक समूह मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का दृढ़ता से समर्थन कर रहा है और दूसरा इस बात पर जोर दे रहा है कि डीके शिवकुमार को उनकी कड़ी मेहनत के 'इनाम' के रूप में कार्यभार संभालें।