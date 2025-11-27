'जब वो हमें वोट देते ही नहीं, तो...', मुस्लिमों पर पूर्व केंद्रीय मंत्री के बयान से सियासी हंगामा
केरल भाजपा अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि मुस्लिम समुदाय भाजपा को वोट नहीं देता, इसलिए पार्टी से कोई मुस्लिम सांसद नहीं चुना जाता। उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। इस बयान पर कांग्रेस और वाम दलों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है, और इसे ध्रुवीकरण की राजनीति बताया है। विपक्षी दलों का कहना है कि सरकार सभी नागरिकों की होती है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केरल में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश राजीव चंद्रशेखर ने एक हैरान करने वाला बयान दिया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राज्य के बीजेपी अध्यक्ष ने कुछ ऐसा कहा, जिससे राजनीति में एक नई बहस छिड़ गई।
दरअसल, उनसे जब उनसे पूछा गया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में एक भी मुस्लिमों को जगह क्यों नहीं दी गई, इसके जवाब में उन्होंने कहा कि मुस्लिम समुदाय के लोग बीजेपी को वोट नहीं करते, इसलिए पार्टी से कोई सांसद नहीं चुने जाते।
'जब मुस्लिम हमारा समर्थन ही नहीं करते...'
राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि मुस्लिम हमारे लिए वोट नहीं करते हैं। हम क्या करें। जब समुदाय हमारा समर्थन ही नहीं करता, तो स्वाभाविक है कि हमारे पास मुस्लिम सांसद नहीं होंगे और फिर मंत्री भी नहीं होंगे। चिकन एंड एग वाली स्थिति है।
इस दौरान उन्होंने कहा कि गत कुछ सालों में बीजेपी और एनडीए में शहनवाज हुसैन और मुख्तार अब्बास नकवी जैसे बड़े मुस्लिम चेहरे रहे हैं। लेकिन विश्वास की कमी अभी दूर नहीं हो पाई है। हमने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। फिर भी मुस्लिम समुदाय को भरोसा क्यों नहीं है ये पूछा जाना चाहिए।
बीजेपी नेता ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि क्या मुस्लिम समुदाय को कांग्रेस वोट देकर कोई लाभ मिलता है। उन्होंने पूछा कि अगर मैं पूछूं की वे कांग्रेस को क्यों वोट करते हैं और उसका क्या फायदा हुआ है?
बीजेपी पर विपक्ष का पलटवार
कांग्रेस और वाम दलों ने इस बयान को लेकर बीजेपी पर हमला बोला है। कांग्रेस और वाम नेताओं का कहना है कि बीजेपी ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि देश की सरकार सभी नागरिकों की होती है, न कि केवल उन लोगों की जो सत्ताधारी दल को वोट देते हैं। बीजेपी पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस ने कहा कि प्रतिनिधित्व संविधान का सवाल है, सौदेबाजी का नहीं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।