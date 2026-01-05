Language
    'यह आत्मसम्मान का मामला', BRS से नाता तोड़ के कविता ने किया नई पार्टी बनाने का एलान

    By Deepak Gupta Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 07:20 PM (IST)

    तेलंगाना की एमएलसी के कविता ने विधान परिषद से विदाई के बाद शहीद स्मारक पर नई राजनीतिक पार्टी बनाने का ऐलान किया। उन्होंने भारत राष्ट्र समिति (BRS) नेत ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

     के कविता ने किया नई पार्टी बनाने का एलान। (एएनआई)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तेलंगाना की एमएलसी के कविता ने विधान परिषद में अपने विदाई भाषण के बाद, तेलंगाना के शहीद स्मारक पर एलान किया कि वो अपनी नई राजनीतिक पार्टी बनाएगी।

    पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी, जिनका अपनी ही पार्टी के नेताओं के साथ महीनों से विवाद चल रहा है, उन्होंने अपने भारत राष्ट्र समिति के नेतृत्व को ध्वस्त करने और बीआरएस से स्वतंत्र राजनीतिक ईकाई के गठित करने का एलान किया।

    यह आत्मसम्मान का मामला- के कविता

    के कविता ने भावुक होकर कहा कि कांग्रेस और यहां तक के मेरे कई करीबी लोगों ने आरोप लगाए कि मेरी लड़ाई संपत्ति और जायदाद के लिए है। मैं ईश्वर से डरने वाली महिला हूं, मैं अपने ईश्वर और अपने दोनों बेटों की कमस खाकर कहती हूं कि यह धन का मामला नहीं, यह आत्मसम्मान का मामला है। मैं हमेशा महिलाओं, पिछड़ों और कमजोरों के साथ खड़ी हूं और अपनी गरिमा को चुप्पी के बदले नहीं बिकने दूंगी।

