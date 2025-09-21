Language
    नवरात्र के पहले दिन से GST बचत उत्सव शुरू, सभी देशवासियों को होगा फायदा- पीएम मोदी

    By rajeev kumar Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Sun, 21 Sep 2025 11:30 PM (IST)

    प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 22 सितंबर से जीएसटी में बड़े सुधार होंगे जिससे देश में बचत उत्सव शुरू होगा। गरीब मध्यम वर्ग युवा किसान महिलाएं व्यापारी सभी को इसका फायदा मिलेगा। 99% चीजें अब 5% टैक्स दायरे में आएंगी। आयकर और जीएसटी की छूट से 2.5 लाख करोड़ की बचत होगी। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए राज्यों को मैन्यूफैक्चरिंग को गति देने के लिए भी कहा।

    22 सितंबर से GST में बड़ा बदलाव, आम आदमी को होगा फायदा-PM मोदी

    जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। वर्ष 2017 के जुलाई माह में जीएसटी प्रणाली के लागू होने के आठ साल बाद 22 सितंबर से अप्रत्यक्ष कर में सबसे बड़ा बदलाव होने जा रहा है। इस बड़े बदलाव की पूर्व संध्या पर राष्ट्र से नाम संबोधन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर अभियान के लिए एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है।

    नवरात्रि के पहले दिन 22 सितंबर को सूर्योदय के साथ ही अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार लागू हो जाएंगे। इसके साथ ही देश में बचत उत्सव शुरू होने जा रहा है। लोगों की बचत बढ़ेगी और वे अपनी पसंद की चीजें ज्यादा आसानी से खरीद सकेंगे।

    देश के गरीब, मध्यम वर्ग, नए मध्य वर्ग, युवा, किसान, महिलाएं, दुकानदार, व्यापारी, उद्यमी सभी इस बचत उत्सव का फायदा होगा। इस सुधार से भारत की विकास कहानी आगे बढ़ेगी, कारोबार और आसान हो जाएगा, निवेश और आकर्षक होंगे और हर राज्य को विकास की दौड़ में बराबरी का साथी बनने का मौका मिलेगा।

    99 % चीजें अब पांच प्रतिशत के दायरे में आ जाएंगी- पीएम मोदी

    प्रधानमंत्री ने जीएसटी प्रणाली के पूर्व काल का उदाहरण देते हुए कहा कि तब देश की जनता, व्यापारी, उद्यमी सभी अलग-अलग टैक्स के जाल में उलझे हुए थे। टैक्स व टोल के जंजाल की वजह से हालात खराब थे। उन्होंने कहा कि सुधार एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है।

    वर्तमान जरूरतें और भविष्य के सपनों को देखते हुए जीएसटी के नए सुधार कार्यक्रम लागू हो रहे हैं। अब सिर्फ पांच और 18 प्रतिशत के ही टैक्स स्लैब होंगे। जिन सामानों पर पहले 12 प्रतिशत टैक्स था, उनमें से 99 प्रतिशत चीजें अब पांच प्रतिशत के दायरे में आ जाएंगी। खाने-पीने के सामान, दवाइयां, साबुन, ब्रश, पेस्ट, स्वास्थ्य व जीवन बीमा जैसे अनेकों सामान या तो टैक्स मुक्त हो जाएंगे या उन पर सिर्फ पांच प्रतिशत टैक्स देना होगा।

    अपने संबोधन में मोदी ने कहा कि देश की समृद्धि को स्वदेशी के मंत्र से शक्ति मिलेगी। हर वह सामान खरीदें जो मेड इन इंडिया हो। आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए राज्यों को अपने-अपने यहां मैन्यूफैक्चरिंग को गति देना होगा।

    आयकर और जीएसटी की छूट से 2.5 लाख करोड़ की बचत

    प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने मध्यम वर्ग के लिए इस साल 12 लाख तक की आय में टैक्स से पहले ही छूट दे दी है। अब 25 करोड़ उन लोगों की बारी है जो गरीबी को परास्त कर नए मध्य वर्ग के रूप में उभर रहे हैं। आयकर और जीएसटी की इस छूट से 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा की बचत होगी।

    जीएसटी में इस बदलाव से लोगों को घर बनाने से लेकर टीवी, फ्रिज, स्कूटर, कार खरीदना सस्ता हो जाएगा। घूमना-फिरना भी सस्ता हो जाएगा क्योंकि ज्यादातर होटल के कमरों पर भी जीएसटी कम कर दिया गया है।

    हमें आत्मनिर्भरता के रास्ते पर चलना होगा- पीएम मोदी

    प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें आत्मनिर्भरता के रास्ते पर चलना होगा। देश को आत्मनिर्भर बनाने का बहुत बड़ा दायित्व एमएसएमई पर है। उन्होंने एमएसएमई से कहा कि जो हम देश में ही बना सकते हैं, उन्हें हमें देश में ही बनाना चाहिए। जीएसटी की दरें कम होने से, उनके नियम आसान बनने से एमएसएमई और लघु व कुटीर उद्योग को बहुत फायदा होगा।

    उनकी बिक्री बढ़ेगी और टैक्स भी कम देना होगा। उन्होंने एमएसएमई से वस्तुओं की गुणवत्ता पर खास ध्यान देने के लिए कहा। ताकि भारत में निर्मित वस्तु दुनिया में आन-बान-शान के साथ सर्वश्रेष्ठ होने के सारे मानक को पार कर जाए। हमारे उत्पादों से दुनिया में हमारी पहचान हो।

