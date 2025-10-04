राजस्थान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामेश्वर लाल डूडी का निधन, 2 साल से कोमा में थे

राजस्थान के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और पूर्व सांसद रामेश्वर लाल डूडी का 62 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे लंबे समय से कोमा में थे। उनके निधन से राज्य में शोक की लहर है। हरीश चौधरी ने उनके निधन को राजस्थान के लिए अपूरणीय क्षति बताया। डूडी ने छात्र जीवन से राजनीति शुरू की और हमेशा गरीब किसान और वंचितों की आवाज उठाई।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और पूर्व सांसद रामेश्वर लाल डूडी का 62 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे लंबे समय से कोमा में थे और करीब दो साल से इलाज चल रहा था। उनके निधन की खबर से पूरे राज्य में शोक की लहर है।

कांग्रेस नेता हरीश चौधरी ने फेसबुक पर भावुक पोस्ट लिखते हुए डूडी के निधन को राजस्थान के लिए अपूरणीय क्षति बताया। उन्होंने कहा कि डूडी ने छात्र जीवन से राजनीति की शुरुआत की और हमेशा गरीब, किसान और वंचित वर्गों की आवाज उठाई। चौधरी ने लिखा, "ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और परिवार को दुख सहने की शक्ति प्रदान करे।"

डूडी का राजनीतिक सफर रामेश्वर लाल डूडी का जन्म 1 जुलाई 1963 को हुआ था। उन्होंने राजनीति की शुरुआत छात्र संगठन NSUI से की और धीरे-धीरे बड़ा मुकाम हासिल किया। उन्होंने 1995 से 1999 तक नोखा प्रधान का पद संभाला। इसके बाद 1999 से 2004 तक बीकानेर से सांसद रहे और खाद्य एवं आपूर्ति समिति के सदस्य भी बने। 2005 से 2010 कर वे बीकानेर जिला प्रमुख रहे।