'PM आवास के सामने भी गड्ढे...', खराब सड़क पर उठे सवाल तो क्यों भड़क गए डीके शिवकुमार?

कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने सड़कों पर गड्ढों के मुद्दे पर कहा कि यह समस्या सिर्फ बेंगलुरु तक सीमित नहीं है दिल्ली में भी प्रधानमंत्री आवास के सामने गड्ढे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार बेंगलुरु में गड्ढों को भरने के लिए दिन-रात काम कर रही है और हर दिन करीब 1000 गड्ढे भरे जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के आवास के सामने भी गड्ढे मौजूद हैं। बेंगलुरु में सड़कों की खराब हालत को लेकर उठे विवाद के बीच शिवकुमार ने जोर देकर कहा कि उनकी सरकार बेंगलुरु में गड्ढों को भरने के लिए दिन-रात काम कर रही है।

एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, डिप्टी सीएम शिवकुमार ने बताया कि बेंगलुरु में हर दिन करीब 1,000 गड्ढों को भरा जा रहा है। इसमें प्रत्येक निगम क्षेत्र में 200 गड्ढे शामिल हैं। बारिश के बावजूद यह काम तेजी से चल रहा है। शिवकुमार ने यह भी कहा कि सड़कों की यह समस्या पूरे देश में है और सिर्फ कर्नाटक को निशाना बनाना गलत है।

'देशभर में गड्ढों की समस्या' डीके शिवकुमार ने दिल्ली का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां भी सड़कों की हालत खराब है। उन्होंने मीडिया से अपील की कि दिल्ली में उनके रिपोर्टर्स को भेजकर सड़कों की स्थिति और प्रधानमंत्री आवास के सामने गड्ढों की जांच करें।