बेंगलुरु में सनसनीखेज वारदात, पति ने पत्नी को सरेआम चाकू घोंपकर मार डाला; 3 महीने पहले हुई थी शादी
बेंगलुरु में एक दिल दहला देने वाली घटना में एक युवक ने अपनी 32 वर्षीय पत्नी को चाकुओं से गोदकर मार डाला। आरोपी लोहिताश्व ने रेखा पर बस स्टैंड पर हमला किया जहां उसने उसके सीने और पेट पर कई वार किए। तीन महीने पहले ही दोनों ने शादी की थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच कर रही है।
डिजिटल डेस्क, बेंगलुरु। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। एक युवक ने अपनी 32 वर्षीय पत्नी को चाकुओं से घोंप कर मार डाला। हादसे के दौरान दंपत्ति की नाबालिग बेटी भी मौके पर मौजूद थी।
यह घटना सोमवार की है। 35 वर्षीय लोहिताश्व ने 3 महीने पहले ही रेखा नामक युवती से शादी रचाई थी। पुलिस के अनुसार यह दोनों की दूसरी शादी थी। आरोपी ने बस स्टैंड पर सरेआम पत्नी को मौत के घाट उतार दिया।
सरेआम की पत्नी की हत्या
पुलिस का कहना है कि आरोपी ने रेखा के सीने और पेट पर कई बार चाकुओं से वार किया। इस हादसे में रेखा बुरी तरह से लहूलुहान हो गई। हादसे के दौरान रेखा की बेटी भी घटनास्थल पर मौजूद थी, जिसने अपनी आंखों से मां का खून होते हुए देखा।
3 महीने पहले हुई थी शादी
घटना की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि रेखा एक कॉल सेंटर में काम करती थी और लोहिताश्व एक कैब ड्राइवर है। एक दोस्त के जरिए दोनों की मुलाकात हुई थी, जिसके बाद दोनों रिलेशनशिप में आ गए। लगभग डेढ़ साल तक एक-दूसरे को डेट करने के बाद दोनों ने शादी कर ली थी।
पुलिस ने किया गिरफ्तार
इस वारदात की वजह पारिवारिक कलह को माना जा रहा है। पहली शादी से रेखा की एक बेटी थी, जो रेखा के मायके में अपने नानी-नाना के साथ रहती थी। शादी के बाद से ही रेखा और लोहिताश्व में अक्सर झगड़े होते थे। हादसे से पहले भी दोनों में काफी लड़ाई हुई, जिसके बाद रेखा बेटी को लेकर बस स्टैंड गई। इसी दौरान लोहिताश्व दोनों का पीछा करते हुए बस स्टैंड पहुंचा और रेखा को मौत के घाट उतार दिया।
पुलिस ने मर्डर का केस दर्ज कर लिया है। लोहिताश्व को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।
(समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)
यह भी पढ़ें- महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, शनि शिंगणापुर देवस्थान ट्रस्ट बोर्ड भंग; कलेक्टर को सौंपी कमान
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।