'ऐसे लोगों को पड़ोसी देश चले जाना चाहिए', जेन-जी का जिक्र कर CM फडणवीस ने किसपर साधा निशाना?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि वह युवाओं और जेन-जी के लिए अप्रासंगिक हैं। ये लोग सोचते हैं कि नेपाल में जो हुआ, वह यहां भी होगा। उन्हें पड़ोसी देश चले जाना चाहिए।

एक कार्यक्रम में भाग लेते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के लिए उम्र सिर्फ एक संख्या है। जब तक क्षमता है, उन्हें देश का नेतृत्व करते रहना चाहिए। पीएम मोदी को बताया दूरदर्शी नेता पीएम मोदी को दूरदर्शी और कुशल नेता बताते हुए फडणवीस ने कहा कि उनकी शारीरिक और मानसिक क्षमता को देखते हुए उम्र उनके लिए महज एक संख्या है। उम्र बड़ा कारण तब होती है, जब आपकी शारीरिक और मानसिक क्षमताएं कम हो जाती हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के साथ ऐसा नहीं है। जब तक उनमें क्षमता है, उन्हें हमारा नेतृत्व करते रहना चाहिए।

'भाजपा तय करेगी भविष्य' अपने बारे में बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ब्राह्मण होना उनके राजनीतिक मार्ग में कोई बाधा नहीं है। उनका भविष्य भाजपा तय करेगी। पूरा महाराष्ट्र मेरी जाति जानता है। उसने मुझे स्वीकार किया है। 2014 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मुझे राज्य की बागडोर सौंपी। इसके बाद के तीन चुनावों में मेरे नेतृत्व में भाजपा ने 100 से ज्यादा सीटें जीती हैं। इसलिए, जाति का मुद्दा अब नहीं रहा।