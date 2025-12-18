Language
    'उन्होंने कुछ गलत नहीं किया', सीएम नीतीश के बचाव में उतरे केंद्रीय मंत्री; विपक्ष पर जमकर बरसे

    By Abhinav Tripathi Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 08:42 AM (IST)

    बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों विवादों में हैं। एक कार्यक्रम में उन्होंने एक महिला का नकाब हटाया, जिसके बाद उनकी आलोचना हो रही है। केंद्रीय

    नीतीश कुमार के बचाव में उतरे गिरिराज सिंह।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बिहार के सीएम नीतीश कुमार इन दिनों विवादों में घिर गए हैं। सीएम नीतीश कुमार ने एक कार्यक्रम के दौरान एक महिला नकाब हटा दिया, इसके बाद वह आलोचनाओं का सामना कर रहे हैं।

    जहां एक और विपक्ष उनपर निशाना साध रहा है, तो दूसरी तरफ बीजेपी के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार का बचाव किया है। गिरिराज सिंह ने कहा कि इसमें गलत क्या है।

    नीतीश कुमार के समर्थन में आए गिरिराज सिंह

    इस पूरे मामले को लेकर जब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने (नीतीश कुमार) ने जो किया उसमें क्या गलत है? उन्होंने आगे कहा कि अगर कोई अपॉइंटमेंट लेटर लेने आया है, तो उसे अपना चेहरा दिखाने से क्यों डरना चाहिए? जब आप वोट देने जाते हैं तो क्या आपको अपना चेहरा नहीं दिखाना पड़ता?

    क्या है पूरा मामला?

    मंगलवार को एक कार्यक्रम के दौरान 1,200 से अधिक आयुष डॉक्टरों को अपॉइंटमेंट लेटर बांटा गया। ये नियुक्ति पत्र नीतीश कुमार ने दिया। इसी दौरान वह एक युवती से बात करते दिखे, जिसने नकाब लगा रखा था। इसी दौरान नीतीश कुमार ने युवति के चेहरे से नकाब हटाया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उन्हें रोकने की कोशिश की।

    जेडीयू ने किया बचाव

    सीएम नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में सहयोगी और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने कहा कि नीतीश जी ने बस एक मुस्लिम बेटी के प्रति प्यार दिखाया। वह चाहते थे कि समाज उस लड़की का चेहरा देखे जब वह जीवन में सफल हो गई।

