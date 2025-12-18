'उन्होंने कुछ गलत नहीं किया', सीएम नीतीश के बचाव में उतरे केंद्रीय मंत्री; विपक्ष पर जमकर बरसे

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बिहार के सीएम नीतीश कुमार इन दिनों विवादों में घिर गए हैं। सीएम नीतीश कुमार ने एक कार्यक्रम के दौरान एक महिला नकाब हटा दिया, इसके बाद वह आलोचनाओं का सामना कर रहे हैं।

जहां एक और विपक्ष उनपर निशाना साध रहा है, तो दूसरी तरफ बीजेपी के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार का बचाव किया है। गिरिराज सिंह ने कहा कि इसमें गलत क्या है।

नीतीश कुमार के समर्थन में आए गिरिराज सिंह

इस पूरे मामले को लेकर जब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने (नीतीश कुमार) ने जो किया उसमें क्या गलत है? उन्होंने आगे कहा कि अगर कोई अपॉइंटमेंट लेटर लेने आया है, तो उसे अपना चेहरा दिखाने से क्यों डरना चाहिए? जब आप वोट देने जाते हैं तो क्या आपको अपना चेहरा नहीं दिखाना पड़ता?