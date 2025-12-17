'बिना किसी शर्त के सार्वजनिक माफी मांगे नीतीश कुमार', सांसद बर्क ने हिजाब मामले में बिहार के मुख्यमंत्री को घेरा

जागरण संवाददाता, संभल। बिहार में एक सरकारी समारोह के दौरान नियुक्ति पत्र वितरण करते समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा एक मुस्लिम लड़की का हिजाब जबरन खींचे जाने की घटना को संभल के सांसद जियार्रहमान बर्क ने बहुत शर्मनाक और घटिया करार दिया है।

उन्होंने फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट करते हुए लिखा कि एक मुख्यमंत्री, जो संविधान की शपथ लेकर अगर सार्वजनिक मंच पर किसी महिला की इज्ज़त और धार्मिक पहचान से खिलवाड़ करें, तो यह केवल असभ्यता नहीं बल्कि नैतिक अपराध है। हालात इतने शर्मनाक थे कि सुरक्षाकर्मी को लड़की को पीछे खींचना पड़ा, ताकि मुख्यमंत्री की हरकत का तमाशा और न बढ़े।

सांसद ने लिखा, नीतीश कुमार को बिना किसी शर्त के सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए। यह केवल एक लड़की का अपमान नहीं बल्कि महिला सम्मान, धार्मिक स्वतंत्रता और संवैधानिक मर्यादा पर सीधा हमला है। सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि इतनी घटिया हरकत पर चारों तरफ सन्नाटा क्यों है? टीवी चैनलों पर कोई डिबेट क्यों नहीं?