कांग्रेसी नेता ने राहुल गांधी की भगवान राम से की तुलना, BJP बोली- ' ये तो चापलूसी प्रो मैक्स'

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने एक बयान देकर राजनीतिक हलचल मचा दी है। उन्होंने राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से कर दी। पटोले का कहना है कि राहुल गांधी वही काम कर रहे हैं जो भगवान राम करते थे। इस बयान पर भाजपा ने तुरंत हमला बोला और इसे कांग्रेस की 'चापलूसी प्रो मैक्स' बताया है।

पटोले ने यह बात तब कही जब उनसे पूछा गया कि राहुल गांधी अब तक अयोध्या के नवनिर्मित राम मंदिर क्यों नहीं गए। पटोले ने जवाब दिया कि राहुल गांधी भगवान राम का काम कर रहे हैं। भगवान राम का काम था पीड़ितों और वंचितों को न्याय दिलाना, राहुल गांधी भी यही कर रहे हैं। वे लोगों की सेवा करना पसंद करते हैं, न कि राम मंदिर में फोटो सेशन कराना। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा।

नाना पटोले ने क्यों दिया बयान? पटोले ने आगे कहा कि जब राम लला ताले में बंद थे, तब पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने मंदिर के ताले खुलवाए थे। जब राहुल गांधी अयोध्या जाएंगे, तब वे पूजा करेंगे। उनका जोर इस बात पर था कि राहुल गांधी न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए मंदिर जाने की जल्दी नहीं है। बीजेपी लगातार राहुल गांधी पर हमला कर रही है कि मंदिर के उद्घाटन के बाद भी वे वहां नहीं गए।