Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    कांग्रेसी नेता ने राहुल गांधी की भगवान राम से की तुलना, BJP बोली- ' ये तो चापलूसी प्रो मैक्स'

    By Chandan Kumar Edited By: Chandan Kumar
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 01:32 PM (IST)

    महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से की, जिससे राजनीतिक हलचल मच गई। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पीड़ितों को न्य ...और पढ़ें

    Hero Image

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने एक बयान देकर राजनीतिक हलचल मचा दी है। उन्होंने राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से कर दी। पटोले का कहना है कि राहुल गांधी वही काम कर रहे हैं जो भगवान राम करते थे। इस बयान पर भाजपा ने तुरंत हमला बोला और इसे कांग्रेस की 'चापलूसी प्रो मैक्स' बताया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पटोले ने यह बात तब कही जब उनसे पूछा गया कि राहुल गांधी अब तक अयोध्या के नवनिर्मित राम मंदिर क्यों नहीं गए। पटोले ने जवाब दिया कि राहुल गांधी भगवान राम का काम कर रहे हैं। भगवान राम का काम था पीड़ितों और वंचितों को न्याय दिलाना, राहुल गांधी भी यही कर रहे हैं। वे लोगों की सेवा करना पसंद करते हैं, न कि राम मंदिर में फोटो सेशन कराना। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा।

    नाना पटोले ने क्यों दिया बयान?

    पटोले ने आगे कहा कि जब राम लला ताले में बंद थे, तब पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने मंदिर के ताले खुलवाए थे। जब राहुल गांधी अयोध्या जाएंगे, तब वे पूजा करेंगे। उनका जोर इस बात पर था कि राहुल गांधी न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए मंदिर जाने की जल्दी नहीं है। बीजेपी लगातार राहुल गांधी पर हमला कर रही है कि मंदिर के उद्घाटन के बाद भी वे वहां नहीं गए।

    बीजेपी का जोरदार पलटवार

    बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने पटोले के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने फिर से चापलूसी की सारी हदें पार कर दीं। राहुल गांधी को भगवान राम बता रहे हैं। हाल ही में उन्होंने सोनिया गांधी को क्रिसमस मनाने का कारण बताया था। यह कैसी चापलूसी है? और फिर हिंदू आस्था का अपमान कर रहे हैं।

    पूनावाला ने याद दिलाया कि यही कांग्रेस राम मंदिर बनने का विरोध करती थी। प्राण प्रतिष्ठा को 'नाच-गाना' कहती थी। वे लगातार हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं।

    यह भी पढ़ें: नए साल पर भारतीय डाक का बड़ा फैसला, कई चुनिंदा सेवाओं पर को बंद करने का फैसला; क्या है वजह?