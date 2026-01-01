नए साल पर भारतीय डाक का बड़ा फैसला, कई चुनिंदा सेवाओं पर को बंद करने का फैसला; क्या है वजह?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नए साल की शुरुआत के साथ भारतीय डाक कई बदलाव करने जा रहा है। 1 जनवरी 2026 से चुनिंदा आउटवर्ड इंटरनेशनल लेटर मेल सेवाओं को बंद करने की तैयारी है। इस संबंध में सरकार की ओर से कहा गया कि इन सुधारों का मकसद पोस्टल सेवाओं को बदलते ग्लोबल ई-कॉमर्स स्टैंडर्ड के साथ जोड़ना है। इसके अलावा ग्राहक के अनुभव, सेवा की विश्वसनीयता और ट्रैक करने की सुविधा और सुरक्षा को बेहतर बनाना है।

द इकोनॉमिक टाइम्स में छपी एक खबर के अनुसार, सर्विस बेहतर बनाने की कवायद के तहत, डाक विभाग ने कुछ अंतरराष्ट्रीय लेटर पोस्ट सेवाओं को तर्कसंगत बनाने का फैसला किया है। इस लिस्ट में उन सेवाओं को शामिल किया गया है कि जिनमें ट्रैकिंग का सुविधाएं या तो नहीं हैं या फिर सीमित हैं। इसका उद्देश्य जवाबदेह और ग्राहक-अनुकूल विकल्पों को बढ़ावा देना है।