कांग्रेस नेता ने RSS के शताब्दी समारोह पर दी बधाई, कहा- संघ अगले 100 वर्षों तक राष्ट्र निर्माण पर ध्यान केंद्रित करे

कांग्रेस नेता कर्ण सिंह ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के शताब्दी समारोह पर मोहन भागवत और स्वयंसेवकों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि 1982 में विराट हिंदू समाज की स्थापना में RSS ने सहायता की थी। कर्ण सिंह ने संघ से अगले सौ वर्षों तक राष्ट्र निर्माण और चरित्र निर्माण पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया ताकि भारत दुनिया में प्रगतिशील भूमिका निभा सके।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी समारोह से पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कर्ण सिंह ने इस हिंदू संगठन के सरसंघचालक मोहन भागवत और 'स्वयंसेवकों' को बधाई देते हुए कहा कि संघ को भारत की प्रगति के लिए अगले सौ वर्षों तक राष्ट्र निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

जम्मू और कश्मीर के पूर्व सदर-ए-रियासत और पूर्व राज्य के गवर्नर रह चुके कर्ण ¨सह ने एक वीडियो संदेश में कहा, ''राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपनी स्थापना के 100 वर्ष मना रहा है। इस अवसर पर मैं मोहन भागवत जी से लेकर लाखों कार्यकर्ताओं तक सभी को दिल से बधाई देता हूं।''

कांग्रेस नेता ने RSS की तारीफ की कांग्रेस नेता कर्ण सिंह ने कहा,''मुझे याद है कि 1982 में जब मैंने विराट हिंदू समाज की स्थापना की, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने हमें बहुत सहायता की, जिसके कारण हम कई महत्वपूर्ण शहरों में बड़े रैलियों का आयोजन कर सके, जो हिंदू 'धर्म' और हिंदू समाज की आवश्यकताओं को उजागर करती थीं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अगले सौ वर्षों तक राष्ट्र निर्माण, विशेष रूप से चरित्र निर्माण पर ध्यान केंद्रित करे, क्योंकि केवल चरित्र निर्माण के माध्यम से ही एक समाज प्रगति कर सकता है।''

सिंह ने कहा कि वह चाहते हैं कि भारत इस प्रकार वास्तव में प्रगति करे ताकि यह दुनिया में एक प्रगतिशील भूमिका निभा सके। संघ गुरुवार को 100 वर्ष पूरे करने जा रहा है। इस संगठन की स्थापना केशव बलिराम हेडगेवार ने 1925 में विजयादशमी के दिन की थी।