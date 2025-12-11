'BJP के इशारों पर काम कर रहा EC', संसद में कांग्रेस का बड़ा आरोप; लोकसभा चुनाव का दिया हवाला

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। शीतकालीन सत्र के दौरान संसद में बुधवार को पक्ष और विपक्ष में तीखी बहस देखने को मिली। कांग्रेस ने इस दौरान चुनाव आयोग पर पक्षपात करने का आरोप भी लगाया। कांग्रेस के सांसद केसी वेणुगोपाल ने दावा किया कि चुनाव आयोग बीजेपी और केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रहा है।

उन्होंने कहा कि अंग्रेजों ने सोचा था कि वे अपनी पुलिस और धन की मदद से हमेशा के लिए शासन कर सकेंगे, लेकिन उन्हें स्वतंत्रता संग्राम का सामना करना पड़ा और भारत बीजेपी शासन के तहत लोकतंत्र को बचाने के लिए एक बार फिर जन आंदोलन देखेगा।

विपक्ष ने लगाए बीजेपी पर कई आरोप दरअसल, बुधवार को लोकसभा में चुनाव सुधारों पर चर्चा में भाग लेते हुए टीएमसी सांसद शताब्दी रॉय ने सरकार पर SIR के माध्यम से लोगों को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। वहीं, सपा सांसद डिंपल यादव ने वैलेट पेपर से वोटिंग प्रक्रिया को बहाल करने की मांग दोहराई। वहीं, चुनाव आयोग पर सरकार के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया।

कांग्रेस सांसद ने पीएम पर साधा निशाना कांग्रेस सांसद वेणुगोपाल ने कहा कि मोदी सरकार ने साल 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले आयकर रिटर्न दाखिल करने में दो सप्ताह की देरी के लिए कांग्रेस के बैंक खाते फ्रीज कर दिए। वहीं, चुनाव आयोग ने भी इस मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। कांग्रेस सांसद ने आश्चर्य जताया कि लोकतंत्र में ऐसा हुआ है।