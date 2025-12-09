राहुल गांधी ने लोकसभा में भाजपा से पूछे ये 3 सवाल, केंद्र को दिए 4 सुझाव

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। वोट चोरी को बड़ा मुद्दा बना रहे लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को कहा कि यह सबसे बड़ा देशद्रोह है। उन्होंने चुनाव आयुक्तों को स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि उन्हें लगता है कि उनके संरक्षण के लिए लाया कानून उन्हें बचा लेगा। लेकिन वे चिंता न करें, हम कानून को पिछली तिथि से (रेट्रोस्पेक्टिवली) केवल बदलेंगे ही नहीं, बल्कि आपको ढूंढ निकालेंगे।

राहुल गांधी ने चुनाव सुधारों पर बहस में हिस्सा लेते हुए सुधारों को जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग विपक्षी दलों की किसी भी चिंता का जवाब नहीं देता, सरकार ने उस पर कब्जा कर लिया है। राहुल गांधी ने पूछे चार सवाल सवाल पूछते हुए राहुल ने दावा किया इनसे स्पष्ट हो जाता है कि देश के लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने के लिए भाजपा चुनाव आयोग का इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने पूछा कि मुख्य चुनाव आयुक्त तथा चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति समिति से प्रधान न्यायाधीश को क्यों हटाया गया?

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह इस बात के प्रति इतने उत्सुक क्यों रहते हैं कि चुनाव आयुक्त कौन होगा? भारत के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने ऐसा नहीं किया कि जैसा दिसंबर, 2023 में इस सरकार ने कानून में बदलकर सुनिश्चित किया कि किसी भी चुनाव आयुक्त को पद पर रहते हुए किसी भी काम के लिए सजा न मिले। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने बचाव (इम्यूनिटी) का यह तोहफा क्यों दिया?

साथ ही यह भी पूछा कि चुनाव का सीसीटीवी फुटेज 45 दिन बाद नष्ट करने की अनुमति देने के लिए कानून क्यों बदला गया? राहुल गांधी के चार सुझाव राहुल ने चार सुझाव देते हुए कहा कि चुनाव से एक महीने पहले मशीन-रीडेबल वोटर लिस्ट सभी राजनीति पार्टियों को दी जाए। दूसरा, सीसीटीवी फुटेज नष्ट करने वाला काला कानून तुरंत वापस लिया जाए। तीसरा, सभी दलों को ईवीएम तक पहुंच मिले और उसका आर्किटेक्चर सार्वजनिक हो। चौथा, चुनाव आयुक्तों को सजा से बचाने वाला कानून बदला जाए ताकि उनकी मनमानी पर लगाम लगे।