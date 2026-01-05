Language
    'चुनाव लड़ने की बजाय जीत पर फोकस', तमिलनाडु में TVK के साथ गठबंधन पर विचार कर रही भाजपा!

    By Shubham Tiwari Edited By: Shubham Tiwari
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 05:03 PM (IST)

    लनाडु में TVK के साथ गठबंधन पर विचार कर रही भाजपा (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तमिलनाडु में इस साल 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा नई रणनीति पर काम कर रही है। सूत्रों के अनुसार, तमिलनाडु में भाजपा अभिनेता विजय की तमिलगा वेट्री कड़गम (TVK) के साथ गठबंधन की संभावना पर गंभीरता से विचार कर रही है।

    दरअसल, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य दौरे पर कोर कमेटी बैठक में पार्टी नेताओं से सिर्फ चुनाव लड़ने की बजाय जीत पर फोकस करने को कहा। TVK के कांग्रेस से स्वाभाविक गठबंधन की बात कहने के बाद भाजपा के प्रयास तेज हो गए हैं।

    डीएमके विरोधी सभी ताकतों को एकजुट करने का लक्ष्य

    सूत्रों के अनुसार, गृह मंत्री अमित शाह ने ने जानबूझकर सहयोगी एआईएडीएमके के प्रमुख एडप्पाडी के पलानीस्वामी (EPS) से मुलाकात नहीं की, ताकि संदेश जाए कि एनडीए को डीएमके विरोधी सभी ताकतों – TVK, PMK, AMMK समेत – को एकजुट करना है।

    एनडीटीवी ने सूत्रों के हवाले से बताया कि तमिलनाडु में विपक्षी ताकतों को एकजुट करने के उद्देश्य से, जहां भाजपा अपनी छाप छोड़ने के लिए संघर्ष कर रही है, तो वहीं, अभिनेता विजय की टीवीके के साथ गठबंधन पर भी गंभीरता से विचार कर रही है।

    जीत पर फोकस करें

    तमिलाडु दौरे के दौरान कोर कमेटी की बैठक को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि वह इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों में सिर्फ दिखावे के लिए चुनाव लड़ने के बजाय जीत पर ध्यान केंद्रित करें।

    बता दें कि 2021 विधानसभा चुनाव में भाजपा तमिलनाडु की 234 सीटों में से केवल चार सीटें जीती थीं और 2024 के लोकसभा चुनावों में अपना खाता भी नहीं खोल पाई थी। ऐसे में अब भाजपा विजय टीवीके के साथ गठबंधन की संभावना तलाश रही है।

    कांग्रेस और टीवीके के बीच गठबंधन की कई संभावनाएं

    गौरतलब है कि पिछले सप्ताह टीवीके प्रवक्ता फेलिक्स जेरार्ड ने कहा कि धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिकता के खिलाफ रुख के मामले में कांग्रेस और टीवीके स्वाभाविक सहयोगी हैं। इस लिहाज से हम हमेशा से स्वाभाविक साझेदार रहे हैं। राहुल गांधी और हमारे नेता भी मित्र हैं। कांग्रेस और टीवीके के गठबंधन की कई संभावनाएं हैं। हालांकि, मेरी राय में, तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी के मौजूदा नेतृत्व के निजी हित, संभवतः व्यावसायिक या वित्तीय हित, उन्हें टीवीके के साथ बातचीत शुरू करने से रोक रहे हैं।

    टीवीके द्वारा यह कहने के बाद कि धर्मनिरपेक्षता पर दोनों पार्टियों के जोर को देखते हुए कांग्रेस के साथ गठबंधन स्वाभाविक है। भाजपा के गठबंधन प्रयासों में तेजी आई है। कोर कमेटी की बैठक में गृह मंत्री ने संकेत दिया कि निर्णय चुनावी गणित पर आधारित होंगे, न कि भावनाओं पर।

    इसी संदर्भ में उन्होंने यह भी कहा कि चुनावी लड़ाई एनडीए और डीएमके के बीच होनी चाहिए, न कि किसी व्यक्ति विशेष के बीच। तैयारियों में तेजी लाने के लिए शाह ने नेताओं से जल्द से जल्द उम्मीदवारों की पहचान शुरू करने और 14 जनवरी को पोंगल तक एक महागठबंधन का ढांचा तैयार करने का आग्रह किया।

