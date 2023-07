Bengaluru Opposition Meeting LIVE News: विपक्षी दलों की संयुक्त बैठक पर रामगोपाल यादव बोले- 2024 की दशा बदलेगी

बेंगलुरु, एएनआई। कांग्रेस ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए कमर कसते हुए सोमवार से बेंगलुरु में होने वाली दूसरी विपक्षी एकता बैठक के लिए 25 दलों का समर्थन जुटाया है। केंद्र में भाजपा सरकार के खिलाफ एकजुट मोर्चा पेश करने के अपने प्रयासों के तहत 26 विपक्षी दलों के नेता 17-18 जुलाई को बेंगलुरु के एक होटल में जुटेंगे।

विपक्षों दलों की बैठक की सभी तैयारियों की निगरानी के लिए कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को प्रभारी नियुक्त किया गया है। पार्टी सूत्रों ने बताया कि सभी विपक्षी नेताओं के लिए शहर के एक पांच सितारा होटल में ठहरने की व्यवस्था की गई है। विभिन्न विपक्षी दलों के नेताओं का स्वागत करते हुए रेस कोर्स रोड पर बड़े पोस्टर और बैनर लगाए गए। बैठक आज और कल बेंगलुरु के ताज वेस्ट एंड होटल में होगी।

#WATCH | Karnataka: Big posters and banners put up on Race Course Road welcoming leaders of various opposition parties for the joint opposition meeting



Meeting to take place today and tomorrow at Taj West End Hotel in Bengaluru pic.twitter.com/TFYXp1LG5C