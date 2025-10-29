अमित शाह का राहुल गांधी पर पलटवार, कांग्रेस नेता ने साधा था पीएम मोदी पर निशाना

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विरुद्ध लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के 'वोटों के लिए नाच' वाले बयान को लेकर उन पर पलटवार किया। शाह ने कहा कि यह पहली बार नहीं है जब विपक्ष ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है, लेकिन जब भी विपक्ष प्रधानमंत्री का अपमान करेगा, कीचड़ से कमल (भाजपा का चुनाव चिह्न) खिलेगा।

एक समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में शाह ने कहा, ''यह राहुल पर निर्भर है कि वह कितना गिरना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का विरोध और अपमान करते हुए उन्हें यह अहसास ही नहीं हुआ कि उन्होंने छठी मैया का भी अपमान किया है। अगर उन्हें लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी का छठ पूजा का सम्मान करना एक नाटक है, तो यह बिहार एवं पूर्वांचल के सभी श्रद्धालुओं और लोगों का अपमान है। चुनावों में उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी।''

उन्होंने कहा, ''वे पहली बार प्रधानमंत्री मोदी का अपमान नहीं कर रहे हैं। उन्होंने अपनी मां का भी अपमान करने की कोशिश की थी। जब भी उन्होंने मोदी का अपमान किया, कीचड़ से कमल खिला है।'' बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) को लेकर राहुल द्वारा लगाए गए ''वोट चोरी'' के आरोपों के बारे में शाह ने कहा कि 'मतदाता अधिकार यात्रा' घुसपैठियों को बचाने के लिए निकाली गई थी।

बिहार में राजग की लहर, दो-तिहाई बहुमत से जीतेंगे चुनाव अमित शाह ने विश्वास जताया कि राजग आगामी बिहार विधानसभा चुनावों में दो-तिहाई बहुमत हासिल करेगा। मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य को लेकर चल रही अफवाहें खारिज करते हुए उन्होंने कहा, ''बिहार में मुख्यमंत्री पद के लिए कोई वेकेंसी नहीं है; नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री हैं। कोई भ्रम नहीं है।''