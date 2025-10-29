Language
    अमित शाह का राहुल गांधी पर पलटवार, कांग्रेस नेता ने साधा था पीएम मोदी पर निशाना

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 11:30 PM (IST)

    केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी के 'वोटों के लिए नाच' वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष के प्रधानमंत्री मोदी का अपमान करने पर कीचड़ से कमल खिलेगा। उन्होंने राहुल पर छठी मैया का अपमान करने का भी आरोप लगाया और कहा कि बिहार में राजग की लहर है और नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे।

    अमित शाह का राहुल गांधी पर पलटवार (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विरुद्ध लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के 'वोटों के लिए नाच' वाले बयान को लेकर उन पर पलटवार किया। शाह ने कहा कि यह पहली बार नहीं है जब विपक्ष ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है, लेकिन जब भी विपक्ष प्रधानमंत्री का अपमान करेगा, कीचड़ से कमल (भाजपा का चुनाव चिह्न) खिलेगा।

    एक समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में शाह ने कहा, ''यह राहुल पर निर्भर है कि वह कितना गिरना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का विरोध और अपमान करते हुए उन्हें यह अहसास ही नहीं हुआ कि उन्होंने छठी मैया का भी अपमान किया है। अगर उन्हें लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी का छठ पूजा का सम्मान करना एक नाटक है, तो यह बिहार एवं पूर्वांचल के सभी श्रद्धालुओं और लोगों का अपमान है। चुनावों में उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी।''

    उन्होंने कहा, ''वे पहली बार प्रधानमंत्री मोदी का अपमान नहीं कर रहे हैं। उन्होंने अपनी मां का भी अपमान करने की कोशिश की थी। जब भी उन्होंने मोदी का अपमान किया, कीचड़ से कमल खिला है।'' बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) को लेकर राहुल द्वारा लगाए गए ''वोट चोरी'' के आरोपों के बारे में शाह ने कहा कि 'मतदाता अधिकार यात्रा' घुसपैठियों को बचाने के लिए निकाली गई थी।

    बिहार में राजग की लहर, दो-तिहाई बहुमत से जीतेंगे चुनाव

    अमित शाह ने विश्वास जताया कि राजग आगामी बिहार विधानसभा चुनावों में दो-तिहाई बहुमत हासिल करेगा। मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य को लेकर चल रही अफवाहें खारिज करते हुए उन्होंने कहा, ''बिहार में मुख्यमंत्री पद के लिए कोई वेकेंसी नहीं है; नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री हैं। कोई भ्रम नहीं है।''

    शाह ने कहा कि राज्य में स्पष्ट रूप से राजग की लहर है और चुनाव में गठबंधन की सीटों में अभूतपूर्व वृद्धि होगी। बिहार में राजग की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने शासन, बुनियादी ढांचे और कल्याणकारी योजनाओं में बड़े बदलाव लाने का श्रेय ''डबल इंजन सरकार'' को दिया। साथ ही कहा, ''नीतीश कुमार ने पिछले 11 वर्षों में बिहार को जंगल राज से बाहर निकाला है।''

