    मीराबाई चानू ने तीन साल में जीता पहला पदक, World Weightlifting Championships में हासिल किया सिल्वर मेडल

    By Umesh Kumar Edited By: Umesh Kumar
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 08:35 AM (IST)

    साल2022 के बाद से अपनी पहली विश्व चैम्पियनशिप प्रतियोगिता में भाग ले रही भारतीय शीर्ष खिलाड़ी ने 48 किग्रा में कुल 199 किग्रा वजन उठाकर प्रतियोगिता के इतिहास में अपना तीसरा पदक जीता। मीराबाई चानू ने अपने तीन साल के मेडल जीतने के सूखे को भी खत्म किया। साथ ही भारत के मेडल का इंतजार खत्म हुआ है।

    मीराबाई चानू ने वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग में जीता सिल्वर मेडल।

     स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। मीराबाई चानू ने गुरुवार को नॉर्वे के फोर्डे में वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 में महिलाओं के 48 किग्रा वर्ग में रजत पदक जीता। इस जीत के साथ ही मीराबाई चानू का तीन साल का मेडल जीतने का इंतजार खत्म हो गया।

    साल 2022 के बाद से अपनी पहली विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने कुल 199 किग्रा (84 किग्रा स्नैच + 115 किग्रा क्लीन एंड जर्क) उठाकर दूसरा स्थान हासिल किया। चानू ने स्नैच में दमदार शुरुआत की और 84 किग्रा का भार सफलतापूर्वक उठाया।

    री सोंग-गम ने जीता गोल्ड

    क्लीन एंड जर्क में उन्होंने 109 किग्रा से शुरुआत की। उसके बाद 112 किग्रा और अंत में 115 किग्रा के साथ सिल्वर मेडल पर कब्जा कर लिया। गोल्ड मेडल गत विश्व चैंपियन कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य की री सोंग-गम ने जीता।

    थाईलैंड की खिलाड़ी ने जीता कांस्य

    री सोंग-गम ने कुल 213 किग्रा (91 किग्रा + 122 किग्रा) भार उठाया। क्लीन एंड जर्क में 122 किग्रा का आंकड़ा नया विश्व रिकॉर्ड है। थाईलैंड की थान्याथोन सुकचारोएन ने 198 किग्रा (88 किग्रा + 110 किग्रा) भार उठाकर कांस्य पदक जीता। पेरिस 2024 में चानू ने 49 किग्रा वर्ग में 199 किग्रा वजन उठाया था और वह चौथे स्थान पर रही थीं।

    2017 में जीता था गोल्ड

    वर्ल्ड चैंपियनशिप में चानू का इतिहास उल्लेखनीय रहा है। उन्होंने 2017 में अनाहेम में 48 किग्रा वर्ग में कुल 194 किग्रा (85 किग्रा स्नैच + 109 किग्रा क्लीन एंड जर्क) के साथ गोल्ड मेडल जीता था। कर्णम मल्लेश्वरी द्वारा 1994 और 1995 में लगातार दो गोल्ड मेडल जीतने के बाद, वह भारत की पहली विश्व चैंपियनशिप स्वर्ण पदक विजेता बनीं।

    महिलाओं ने किया कमाल

    साल 2022 के बोगोटा चैंपियनशिप में उन्होंने 49 किग्रा में कुल 200 किग्रा (87 किग्रा स्नैच + 113 किग्रा क्लीन एंड जर्क) के साथ सिल्वर मेडल जीता। 2023 में वह चोट की वजह से हिस्सा नहीं ले सकीं। वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग में यह भारत का 18वां पदक था। भारत के पदकों में तीन स्वर्ण, 10 रजत और पांच कांस्य पदक शामिल हैं। ये सभी पदक महिलाओं ने जीते।

