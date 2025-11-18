World Boxing Cup Finals 2025: अरुंधति ने तीन बार की चैंपियन लियोनी को हराकर मचाया तहलका, प्रवीन हुड्डा ने भी किया उलटफेर

खेल संवाददाता, ग्रेटर नोएडा: भारत की अरुंधति चौधरी (70 किग्रा वर्ग) ने धमाकेदार वापसी करते हुए मंगलवार को विश्व मुक्केबाजी कप में तीन बार की चैंपियन जर्मन मुक्केबाज लियोनी मूलर को हराकर सनसनी मचा दी। मूलर को जिस तरह अरुंधति ने मात दी, उसने पूरे भारतीय अभियान का स्वर तय कर दिया।

उनके अलावा मीनाक्षी, अंकुश पंघाल, प्रवीन और नुपूर ने भी शानदार जीत दर्ज कर फाइनल में जगह बनाई। करीब डेढ़ वर्ष बाद रिंग में लौटीं पूर्व युवा विश्व चैंपियन और स्ट्रैंजा पदक विजेता अरुंधति ने शुरुआत से लेकर अंत तक लियोनी पर दबदबा बनाए रखा।

जमकर दिखाया दम पहले दो राउंड में उन्होंने सटीक और आक्रामक खेल दिखाते हुए दबदबा बनाया। दूसरे राउंड में मुलर को पहली बार गिराया, जिसके बाद तीसरे राउंड में दोबारा नॉकआउट कर निर्णायक बढ़त हासिल करते हुए मुकाबला अपने नाम किया। जीत के बाद अरुंधति ने कहा, डेढ़ साल बाद मेरी अंतरराष्ट्रीय वापसी हुई है और यह आरएससी (रेफरी द्वारा मैच रोकना) जीत मेरे लिए बेहद खास है। पेरिस ओलंपिक क्वालिफायर में हार और फिर कलाई की सर्जरी के बाद यह सफर कठिन था। शुरुआत में घबराहट थी पर मैंने खुद से कहा कि यही मौका है, जिसका मैं इंतजार कर रही थी। अब मैं वापस आ गई हूं।

प्रवीन ने किया बड़ा उलटफेर विश्व चैंपियन मीनाक्षी (48 किग्रा) ने कोरिया की बक चो-रोंग को 5-0 से रूप से मात दी। उन्होंने अपनी तेज रफ्तार और शानदार डिफेंस के दम पर सभी तीन राउंड में स्पष्ट बढ़त बनाए रखी। अंकुश पंघाल (80 किग्रा) ने ऑस्ट्रेलिया के मार्लन सेवेहोन पर 5-0 की एकतरफा जीत दर्ज की। तेजी और निरंतर दबाव ने उन्हें पूरे मुकाबले में हावी रखा। नूपुर (80+ किग्रा) ने यूक्रेन की मारिया लोवचिंस्का को मात देते हुए शुरुआत से अंत तक मुकाबला अपने नियंत्रण में रखा।