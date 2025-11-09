Language
    विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के लिए दिल्ली पहुंची पोलैंड की टीम , ग्रेटर नोएडा में 14 नवंबर से शुरू होंगे मुकाबले

    By Anup Tiwari Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 12:28 PM (IST)

    विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए पोलैंड की टीम दिल्ली आ गई है। यह प्रतियोगिता 14 नवंबर से ग्रेटर नोएडा में शुरू होगी। टीम के सदस्य उत्साहित हैं और उन्होंने अपनी तैयारियों को पूरा कर लिया है।

    विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के लिए दिल्ली पहुंची पोलैंड की टीम।

    जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। आगामी विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की तैयारियां जोरों पर हैं। विदेशी मुक्केबाजों का आगमन शुरू हो गया है। रविवार सुबह पोलैंड की मुक्केबाजी टीम दिल्ली पहुंची। भारतीय मुक्केबाजी संघ (बीएफआइ) के अधिकारियों ने टीम का स्वागत किया और उन्हें तुरंत पटियाला स्थित स्पोर्ट्स अथारिटी आफ इंडिया (साईं) सेंटर भेज दिया गया, जहां वे अभ्यास करेंगे।

    टीम 12 नवंबर को ग्रेटर नोएडा पहुंचेगी। चैंपियनशिप का शुभारंभ 14 नवंबर को शहीद विजय सिंह पथिक स्पोर्ट्स कांप्लेक्स में होगा। यह आयोजन भारत में मुक्केबाजी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला माना जा रहा है। बीएफआइ के सचिव प्रमोद कुमार ने कहा सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। पोलैंड टीम का आगमन उत्साहजनक है।

    500 से ज्यादा मुक्केबाज लेंगे हिस्सा

    चैंपियनशिप में 500 से ज्यादा मुक्केबाज हिस्सा लेंगे। यह चैंपियनशिप भारतीय मुक्केबाजों के लिए ओलंपिक तैयारी का बड़ा मंच साबित होगी।आयोजन स्थल पर रिंग, जिम और रिकवरी जोन बनाए जाएंगे। विदेशी टीमों के लिए होटल बुकिंग और ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था की गई है। अन्य देशों जैसे रूस, कजाकिस्तान, क्यूबा और अमेरिका की टीमें भी अगले कुछ दिनों में पहुंचेंगी।

    प्रमोद कुमार ने आगे कहा ग्रेटर नोएडा का स्पोर्ट्स कांप्लेक्स अंतरराष्ट्रीय मानकों का है। उम्मीद हैं कि यह चैंपियनशिप मुक्केबाजी की लोकप्रियता बढ़ाएगी और युवा प्रतिभाओं को प्रेरित करेगी।