खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढांचे में होगा सुधार, राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने किया एलान

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। खेलों और उससे जुड़े खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढांचे में सुधार किया जा रहा है। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार के स्तर पर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी दिशा में एक बड़ी पहल के तहत स्पोर्ट्स वन स्किल कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। इसकी शुरुआत 29 नवंबर को मेरठ से होगी।

केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने सोमवार को ग्रेटर नोएडा के शहीद विजय सिंह पथिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में चल रहे वर्ल्ड बॉक्सिंग कप के दौरान यह बात कही। चौधरी खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने वहां पहुंचे थे। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अंतरराष्ट्रीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता का होना गर्व की बात है। भविष्य में उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चैंपियन बनेंगे।

शहरों से लेकर गांवों तक खेल प्रतिभाओं को निखारने का प्रयास किया जाएगा। 29 नवंबर से शुरू हो रहा स्पोर्ट्स वन स्किल कार्यक्रम इस दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। इस कार्यक्रम को मेरठ में शुरू करने का कारण यह है कि मेरठ खेल उपकरण निर्माण का एक बड़ा केंद्र है।