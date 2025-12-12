नितिन नागर, जागरण नई दिल्ली। डब्ल्यूडब्ल्यूई के दिग्गज सुपरस्टार जॉन सीना अब अपने करियर के अंतिम पड़ाव पर हैं और शनिवार रात होने वाले 'सैटरडे नाइट्स मैन इवेंट' में वह अंतिम बार रिंग में उतरेंगे। सीना अपने आखिरी मैच में गुंथर या एलए नाइट में से किसी एक से भिड़ेंगे। इस फाइट का प्रसारण भारत में रविवार को सुबह 6.30 बजे सोनी स्पो‌र्ट्स नेटवर्क पर होगा। जॉन सीना की अंतिम फाइट को लेकर पूरी डब्ल्यूडब्ल्यूई जगत भावुक है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

डब्‍ल्‍यूडब्‍ल्‍यूई के लिए प्रतिबद्ध सीना कमेंटेटर और पूर्व रेसलर वेड बैरेट ने 'दैनिक जागरण' से विशेष बातचीत में कहा, 'सीना का संन्यास तय था, लेकिन जानकर हैरानी हुई कि वे पूरे सालभर का रिटायरमेंट टूर करेंगे। हॉलीवुड की व्यस्तताओं के बावजूद सीना का 12 महीने तक लगातार रिंग में उतरना, दुनिया भर के शहरों में लड़ना और अपनी सेहत दांव पर लगाना इस बात का प्रमाण है कि वह डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए कितनी प्रतिबद्धता रखते हैं।'

सबसे भावुक पलों में से एक बैरेट ने बताया कि सीना ने इस वर्ष अलग-अलग प्रकार के पहलवानों (रेसलर्स) के विरुद्ध कई शानदार मुकाबले दिए हैं और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन बनाए रखा है। अंतिम मुकाबला चाहे एलएल नाइट के विरुद्ध हो या गुंथर के, यह डब्ल्यूडब्ल्यूई इतिहास के सबसे भावुक पलों में से एक होगा।

सीना के लिए मुश्किल होगा बैरेट के मुताबिक, 'सीना आमतौर पर अपनी भावनाएं नहीं दिखाते, लेकिन यह वह रात होगी जब उन्हें भी संयम बनाए रखना मुश्किल होगा।' वेड बैरेट ने अपने शुरुआती करियर के दिनों को याद करते हुए बताया कि 2010 में वह एक अनजान रेसलर थे, जो अचानक डब्ल्यूडब्ल्यूई के सबसे बड़े स्टार जॉन सीना के साथ मुख्य कहानी का हिस्सा बन गए।

उन्होंने कहा कि सीना के साथ काम करना उन्हें अपने स्तर को तेजी से ऊपर उठाने की प्रेरणा देता था और वही दौर उनके करियर की सबसे बड़ी सीख साबित हुआ। कोडी रोड्स होंगे अगला बड़ा चेहरा सीना के संन्यास के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई के अगले 'चेहरे' को लेकर बैरेट मानते हैं कि फिलहाल यह जिम्मेदारी कोडी रोड्स निभा रहे हैं, जो कड़ी मेहनत, अनुशासन और प्रमोशनल वर्क में सीना जैसे ही हैं। हालांकि वह मानते हैं कि लंबे समय के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई को नई पीढ़ी में से किसी स्टार की जरूरत पड़ेगी।