    सोनी स्पो‌र्ट्स पर होगा जान सीना के अंतिम मैच का प्रसारण, इस दिन रिंग में उतरेंगे

    By Rajat Gupta Edited By: Rajat Gupta
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 09:43 PM (IST)

    डब्ल्यूडब्ल्यूई के सबसे बड़े नामों में से एक दिग्गज पहलवान जान सीना 14 दिसंबर को अंतिम बार रिंग में उतरेंगे। रविवार को इस मुकाबले का प्रसारण भारत में ...और पढ़ें

    आखिरी बार रिंंग में नजर आएगा दिग्‍गज। इमेज- एक्‍स

    मुंबई : डब्ल्यूडब्ल्यूई के सबसे बड़े नामों में से एक दिग्गज पहलवान जान सीना 14 दिसंबर को अंतिम बार रिंग में उतरेंगे। रविवार को इस मुकाबले का प्रसारण भारत में सोनी स्पो‌र्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा। यह मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई सेटरडे नाइट मेन इवेंट में खेला जाएगा।
    मैच का प्रसारण सोनी स्पो‌र्ट्स टेन 1, सोनी स्पो‌र्ट्स टेन 3 (हिंदी), सोनी स्पो‌र्ट्स टेन 4 (तमिल) और सोनी स्पो‌र्ट्स टेन 4 (तेलुगु) पर होगा तथा इसकी स्ट्रीमिंग सोनी लिव पर होगी।
    सोनी स्पो‌र्ट्स के चीफ रेवेन्यू आफिसर राजेश कौल ने कहा, सोनी स्पोर्ट नेटवर्क पर हमारे दर्शकों के लिए सेटरडे नाइट मेन इवेंट एवं डब्ल्यूडब्ल्यूई इवाल्व को लाते हुए हमें बेहद खुशी का अनुभव हो रहा है। डब्ल्यूडब्ल्यूई का भारतीय दर्शकों के साथ गहरा जुड़ाव रहा है।

