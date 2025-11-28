Syed Modi Badminton: उन्नति, तन्वी और श्रीकांत ने दिखाया दम, शानदार जीत के साथ बनाई सेमीफाइनल में जगह
भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ियों ने सैयद मोदी टूर्नामेंट में दमदार खेल दिखाया है और शानदार जीत हासिल करते हुए सेमीफाइनल तक में जगह बना ली है। उन्नति हुड्डा और किदाम्बी श्रीकांत ने ये जीत सेमीफाइनल में जगह पक्की की और तन्वी भी अपना मुकाबला जीतने में सफल रहीं।
जागरण संवाददाता, लखनऊ: युवा भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी उन्नति हुड्डा, तन्वी शर्मा और दिग्गज खिलाड़ी किदांबी श्रीकांत ने सैयद मोदी बैडमिंटन सुपर 300 टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बनाई। महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में 16 वर्षीय तन्वी ने केवल 38 मिनट में लो सिन को 21-13, 21-19 से शिकस्त दी।
तन्वी अब जापान की पांचवीं वरीयता प्राप्त हिना अकेची का सामना करेंगी, जिन्होंने अन्य क्वार्टर फाइनल में तीसरी वरीयता प्राप्त सुंग शुओ युन को 21-8, 21-15 से हराया। उन्नति को क्वार्टर फाइनल में हमवतन रक्षिता श्री संतोश आर से कड़ी चुनौती मिली, लेकिन उन्होंने 21-15, 13-21, 21-16 से जीत दर्ज की।
नेस्लिहान से होगी भिड़ंत
सेमीफाइनल में उन्नति का मुकाबला चौथी वरीयता प्राप्त नेस्लिहान अरिन से होगा, जिन्होंने भारत की ईशारानी बरूआ को 21-19, 13-21, 21-15 से हराया। पुरुष सिंगल्स में श्रीकांत सेमीफाइनल में पहुंचे, क्योंकि उनके प्रतिद्वंद्वी प्रियांशु राजावत चोटिल होकर स्कोर 21-14, 11-4 पर रिटायर हो गए। अब श्रीकांत का सामना मिथुन मंजनाथ से होगा, जिन्होंने मनराज सिंह को 21-18, 21-13 से मात दी।
सिंगापुर के शीर्ष वरीय जेसन टेह को जापान के मिनोरू कोगा ने 19-21, 21-12, 20-22 से हराया। कोगा अब सेमीफाइनल में हांगकांग के जेसन गुनावन का सामना करेंगे। महिला डबल्स में शीर्ष वरीय गायत्री गोपिचंद और त्रीसा जॉली ने पांचवीं वरीय बेंगिसु एरसेटिन और नाजलिकान इनसी को 21-15, 21-16 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया।
मिक्स्ड डबल्स सेमीफाइनल में खेलेंगी त्रिसा
त्रीसा मिक्स्ड डबल्स सेमीफाइनल में भी खेलेंगी, जहां वह हरिहरन अमसाकरुणन के साथ जोड़ी बनाएंगी। इस जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया की अंडिका रामाडियानस्याह और नोजोमी शिमिजु को 21-18, 21-14 से हराया।
