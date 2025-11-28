Syed Modi Badminton: उन्नति, तन्वी और श्रीकांत ने दिखाया दम, शानदार जीत के साथ बनाई सेमीफाइनल में जगह

जागरण संवाददाता, लखनऊ: युवा भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी उन्नति हुड्डा, तन्वी शर्मा और दिग्गज खिलाड़ी किदांबी श्रीकांत ने सैयद मोदी बैडमिंटन सुपर 300 टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बनाई। महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में 16 वर्षीय तन्वी ने केवल 38 मिनट में लो सिन को 21-13, 21-19 से शिकस्त दी।

तन्वी अब जापान की पांचवीं वरीयता प्राप्त हिना अकेची का सामना करेंगी, जिन्होंने अन्य क्वार्टर फाइनल में तीसरी वरीयता प्राप्त सुंग शुओ युन को 21-8, 21-15 से हराया। उन्नति को क्वार्टर फाइनल में हमवतन रक्षिता श्री संतोश आर से कड़ी चुनौती मिली, लेकिन उन्होंने 21-15, 13-21, 21-16 से जीत दर्ज की।

नेस्लिहान से होगी भिड़ंत सेमीफाइनल में उन्नति का मुकाबला चौथी वरीयता प्राप्त नेस्लिहान अरिन से होगा, जिन्होंने भारत की ईशारानी बरूआ को 21-19, 13-21, 21-15 से हराया। पुरुष सिंगल्स में श्रीकांत सेमीफाइनल में पहुंचे, क्योंकि उनके प्रतिद्वंद्वी प्रियांशु राजावत चोटिल होकर स्कोर 21-14, 11-4 पर रिटायर हो गए। अब श्रीकांत का सामना मिथुन मंजनाथ से होगा, जिन्होंने मनराज सिंह को 21-18, 21-13 से मात दी।