राज्य अंतर प्रमंडलीय विद्यालय बालिका बैडमिंटन प्रतियोगिता में पटना प्रमंडल ओवरआल चैंपियन

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। खेल विभाग, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण पटना एवं जिला प्रशासन मुजफ्फरपुर के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित तीन दिवसीय राज्य अंतर प्रमंडलीय विद्यालय बैडमिंटन प्रतियोगिता संपन्न हो गया। सिकंदरपुर स्पोर्ट्स कांपलेक्स में खेले गए फाइनल मुकाबलों के बाद सर्वाधिक 18 लेकर पटना प्रमंडल की टीम ओवरआल चैंपियन बनी। वहीं मगध प्रमंडल की टीम 10 अंकों के साथ उप विजेता बनी। अंडर-14 वर्ग के एकल फाइनल मुकाबले में पटना की तन्वी आर्या चैंपियन बनी। उसने पटना के ही गार्गी आर्या को 21- 10 एवं 21- 9 से पराजित किया। वहीं अंडर 17 आयु वर्ग की एकल स्पर्धा के फाइनल मुकाबले में मगध प्रमंडल की नंदनी कुमारी विजेता रही।

उसने कोशी के परिधि सिंह को 21- 15 एवं 21- 19 से पराजित किया। अंडर-19 आयु वर्ग में पटना की गरिमा श्री चैंपियन बनीं। उसने फाइनल मुकाबले में पटना मगध प्रमंडल की सिद्धि गुप्ता को पराजित किया। अंडर 14 युगल वर्ग के फाइनल मुकाबले में पटना की तन्वी आर्या और गार्गी आर्या की जोड़ी विजेता रही। उसने तिरहुत की शांभवी शर्मा एवं आराध्या कौशिक की जोड़ी को 21- 12 एवं 21-15 से पराजित किया। अंडर -17 युगल के फाइनल में मगध प्रमंडल की नंदनी और हर्षिका की जोड़ी चैंपियन बनीं। उसने मुंगेर की तनवी श्री और हिमांशु की जोडी को 21- 5 एवं 21- 11 से पराजित किया। अंडर-19 युगल के फाइनल मुकाबले में पटना की गरिमा श्री और अनन्या की जोड़ी भागलपुर की रिचा राणा और कनिका के जोडी को 21- 9 एवं 21- 6 से हराकर चैंपियन बनी।



प्रतियोगिता के अंत में आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में मुख्य अतिथि एडीएम मुजफ्फरपुर संजय कुमार एवं विशिष्ठ अतिथि जिला कोषागार पदाधिकारी विनोद कुमार तिवारी एवं उप निदेशक शारीरिक शिक्षा वह जिला खेल पदाधिकारी राजेंद्र कुमार ने विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया।