    भारत के श्रीकांत, प्रणय व राजावत अंतिम सोलह में पक्की की जगह, उन्नति की भी शानदार जीत

    By Vikash Mishra Edited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 08:38 PM (IST)

    ﻿बीबीडी बैडमिंटन अकादमी में बुधवार को मैच के दौरान किदांबी श्रीकांत

    जागरण संवाददाता, लखनऊ: स्टार भारतीय शटलर किदांबी श्रीकांत, एचएस प्रणय, किरन जार्ज, थारुण मन्नापल्ली और प्रियांशु राजावत ने आसान जीत दर्ज करते हुए सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स वर्ग के प्री-क्वार्टर फाइनल में जगह सुनिश्चित की। इसके अलावा भारत की उन्नति हुड्डा, अनुपमा उपाध्याय, रक्षिता संतोष, तस्नीम मीर और जापान की दिग्गज खिलाड़ी नोजोमी ओकुहारा ने भी जीत के साथ अगले दौर में जगह बनाई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    भारतीय बैडमिंटन एसोसिएशन (बीएआइ) की ओर से बाबू बनारसी दास बैडमिंटन अकादमी में बुधवार को पुरुष सिंगल्स के मुकाबले में पांचवीं वरीय भारत के के. श्रीकांत ने हमवतन केविन थंगम को 21-13, 21-10 से हराया। 2016 के विजेता श्रीकांत ने अपने अनुभव और कोर्ट पर बेहतरीन सर्विस के दम पर केविन को कोई मौका नहीं दिया। मलेशियाई मास्टर्स के उपविजेता श्रीकांत का अब दूसरे दौर सनीथ दयानंद से सामना होगा, जिन्होंने अभिनव ठाकुर को 21-10, 21-14 से पराजित किया।

    तीसरी वरीय भारत के एचएस प्रणय ने भारत के ही शाश्वत दलाल को 21-15, 21-10 से हराया। प्रणय दोनों गेम में शाश्वत पर हावी रहे। एक बार भी दलाल को बढ़त नहीं बनाने दी। पुरुष सिंगल्स में चौथी वरीय भारत के किरन जार्ज ने इजरायल के डैनियल डुबोवेंको को 21-17, 21-9 से, थारुण मन्नपल्ली ने सतीश कुमार करुणाकरन को 21-7, 21-9 और शीर्ष वरीय सिंगापुर के जिया हेंग जेसन तेह ने भारत के ऋत्विक संजीवी सतीश कुमार को 21-19, 21-17 से हराया। पिछले वर्ष के सेमीफाइनलिस्ट प्रियांशु राजावत ने अपने ही देश के एम. मैसनाम को 21-18, 21-14 से हराया। हालांकि, प्रियांशु को पहले गेम में जूझना पड़ा। प्रियांशु अब अगले दौर में बीएम राहुल भारद्वाज से भिड़ेंगे। भारत के सिद्धार्थ गुप्ता, आलाप मिश्रा भी अगले दौर में पहुंच गए।
    उन्नति आगे बढ़ीं
    महिला सिंगल्स में शीर्ष वरीय भारत की उन्नति हुड्डा ने भी धमाकेदार शुरुआत की। जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में कांस्य पदक विजेता भारतीय टीम की सदस्य और सिंगापुर इंटरनेशनल-2025 की उपविजेता उन्नति ने आकर्षी कश्यप को 21-13, 21-18 से पराजित किया। भारत की तस्नीम मीर ने अदिति भट्ट को 21-15, 11-21, 21-17 से, रक्षिता संतोष रामराज ने श्रेया को 21-12, 21-14 से, तान्या हेमनाथ ने ताइपे की यी ईन को 21-13, 21-12 से और अनुपमा उपाध्याय ने युगांडाई को 21-8, 21-9 से हराया। देविका सिहाग ने भी जीत दर्ज की।

    रियो ओलिंपिक 2016 की कांस्य पदक विजेता व 2023 की मोदी बैडमिंटन चैंपियन दूसरी वरीय जापान की नोजोमी ओकुहारा ने भारत की अदिता राव को संघर्षपूर्ण मुकाबले में 22-20, 21-14 से हराया। उत्तर प्रदेश की मानसी सिंह ने यूएई की प्रकृति भारथ को 21-15, 21-10 से हराकर अगले दौर में जगह बनाई। मिक्स डबल्स में पांचवीं वरीय भारत के सतीश कुमार करुणाकरन व आद्या वरियथ और भारत के सी लालरामसांगा व तारिनी सूरी भी जीते। पहले राउंड में आयुष अग्रवाल के साथ जोड़ी बनाकर उतरी यूपी की श्रुति मिश्रा को तीसरी वरीय मलेशिया के वोंग तियेन सी व लिम चिउ सिएन ने 21-18, 21-14 से हराया।