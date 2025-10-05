विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के आखिरी दिन जेएलएन स्टेडियम से हटाए गए सभी कुत्ते, एमसीडी ने चलाया अभियान

विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के दौरान दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आवारा कुत्तों की मौजूदगी ने चिंता बढ़ा दी थी। दो विदेशी कोचों को कुत्तों ने काटा जिसके बाद दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने कार्रवाई की। एमसीडी की टीम ने विशेष अभियान चलाकर सभी कुत्तों को पकड़ा और उन्हें शेल्टर होम भेजा। अधिकारियों ने स्टेडियम को कुत्तामुक्त घोषित किया जिससे खिलाड़ियों और अधिकारियों ने राहत की सांस ली।

लोकेश शर्मा, जागरण, नई दिल्ली: विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के दौरान जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आवारा कुत्तों की मौजूदगी ने आयोजकों और खिलाड़ियों की चिंता बढ़ा दी थी। दो विदेशी कोचों को कुत्तों के काटने की घटनाओं के बाद यह मुद्दा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया था।

आयोजन स्थल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे तो निगम प्रशासन भी तुरंत हरकत में आया। घटना के अगले ही दिन खिलाड़ियों ने अभ्यास सत्र के दौरान ट्रैक पर पांच से छह कुत्तों को खुलेआम घूमते हुए देखा था। इससे खिलाड़ियों में भय और असुरक्षा की भावना पैदा हो गई थी। आयोजकों ने तत्काल दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) से हस्तक्षेप करने की मांग की। इसके बाद निगम ने विशेष अभियान चलाकर स्टेडियम परिसर से आवारा कुत्तों को हटाने की कार्रवाई शुरू की।

रविवार को जारी रहा कार्यक्रम शनिवार तक एमसीडी की टीम करीब 27 कुत्तों को पकड़ चुकी थी, लेकिन स्टेडियम में अब भी कई कुत्ते मौजूद थे। अंततः रविवार को एमसीडी की दो वैन और करीब 20 से 22 कर्मियों की टीम ने संयुक्त रूप से अभियान चलाकर पूरे परिसर को कुत्तामुक्त कर दिया। सभी पकड़े गए कुत्तों को निगम के शेल्टर होम में भेज दिया गया है।

सूत्रों के अनुसार, स्टेडियम परिसर में कुल 50 से 52 कुत्ते थे। निगम अधिकारियों ने बताया कि अब स्टेडियम पूरी तरह सुरक्षित है और किसी भी प्रकार का खतरा नहीं है। चैंपियनशिप के अंतिम दिन प्रतियोगिताएं बिना किसी व्यवधान के संपन्न हुईं, जिससे खिलाड़ियों और अधिकारियों ने राहत की सांस ली।