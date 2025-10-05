Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    World Para Athletics Championships: प्रवीण कुमार को कांस्य से करना पड़ा संतोष, भारत की झोली में अब तक आए कुल 18 मेडल

    By Digital Desk Edited By: Priyanka Joshi
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 12:07 AM (IST)

    विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने शानदार प्रदर्शन किया है। प्रवीण कुमार ने ऊंची कूद में कांस्य और एकता भयाना ने क्लब थ्रो में रजत पदक जीता। सोमन राणा ने पुरुषों की शाटपुट एफ57 श्रेणी में कांस्य पदक हासिल किया। भारत ने कुल 18 पदक जीते जो कि विश्व चैंपियनशिप में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। भारत मेडल वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स में शीर्ष पर है।

    prefferd source google
    Hero Image
    World Para Athletics Championships: प्रवीण कुमार को कांस्य से करना पड़ा संतोष

    नई दिल्ली, डिजिटल डेस्क। प्रवीण कुमार के चेहरे पर ऊंची कूद में कांस्य पदक जीतने के बावजूद उदासी साफ झलक रही थी, जबकि एकता भयाना शनिवार को विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में क्लब थ्रो स्पर्धा में अपना खिताब बरकरार रखने में नाकाम रहने के बाद रजत पदक जीत कर खुश दिखी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    भारत ने शनिवार को एक रजत और दो कांस्य पदक जीते, जिससे उसके पदकों की संख्या 18 (6-7-5) हो गई। यह विश्व चैंपियनशिप में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है, जबकि एक दिन का खेल अभी बाकी है। भारत का पिछला सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2024 कोबे (जापान) में था जहां टीम ने 17 पदक (6-5-6) जीते थे।

    ब्राजील 37 पदकों (12-18-7) के साथ तालिका में शीर्ष पर बना रहा। भारत को आज तीसरा पदक पुरुषों की शाटपुट एफ57 श्रेणी में मिला जब सोमन राणा ने 14.69 मीटर के सत्र के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ कांस्य पदक जीता। हांगझोऊ एशियाई खेलों के रजत पदक विजेता का सर्वश्रेष्ठ थ्रो चौथे प्रयास में आया।

    पेरिस पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता प्रवीण पुरुषों की टी64 ऊंची कूद में शीर्ष स्थान के प्रबल दावेदार थे। उन्होंने दो मीटर के साथ सत्र का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, लेकिन शीर्ष स्थान के लिए पर्याप्त नहीं था। उज्बेकिस्तान के 2018 एशियाई पैरा खेलों के स्वर्ण पदक विजेता तेमुरबेक गियाजोव ने 2.03 मीटर के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता।

    ब्रिटेन के जोनाथन ब्रूम-एडव‌र्ड्स ने दो मीटर के साथ रजत पदक जीता। जोनाथन ने अपने पहले प्रयास में ही सफल छलांग लगाई जबकि भारतीय खिलाड़ी ने अपने दूसरे प्रयास में यह उपलब्धि हासिल की। प्रवीण चोट से परेशान दिख रहे थे। उन्होंने अपना रन-अप छोटा कर लिया था और हर प्रयास के बाद दर्द में दिख रहे थे।

    उन्होंने 1:97 मीटर की ऊंचाई आसानी से पार कर ली, लेकिन दो मीटर के पहले प्रयास में असफल रहे और दूसरे प्रयास में उसे पार कर गए। इसके बाद 2.03 मीटर के उनके तीनों प्रयास विफल रहे। एकता भयान ने छठे और अंतिम प्रयास में 19.80 मीटर के अपने सत्र के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ 2024 विश्व क्लब थ्रोअर एफ51 स्वर्ण पदक का बचाव करने में विफल रही। यूक्रेन की •ाोइया ओवसी ने अपने पांचवें प्रयास में 24.03 मीटर की बड़े थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता, जबकि तटस्थ पैरा एथलीट एकातेरिना पोटापोवा (18.60 मीटर) ने कांस्य पदक जीता।

    यह भी पढ़ें- World Para Athletics Championships: दिल्ली की छवि पर दाग के बाद भी नहीं हटाए गए जेएलएन स्टेडियम से कुत्ते

    यह भी पढ़ें- World Para Athlectis Championship: चक्का फेंक में योगेश कथूनिया ने फिर जीता रजत