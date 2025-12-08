साई में है 1191 वैकेंसी, कुछ पदों के लिए शुरू हुई भर्ती प्रक्रिया
खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया है कि भारतीय खेल प्राधिकरण में एक हजार से ज्यादा पद खाली पड़े हैं और सरकार का ध्यान इसकी तरफ है। उन्होंने बताया कि ...और पढ़ें
पीटीआई, नई दिल्ली: खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने सोमवार को स्वीकार किया कि भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) में वर्तमान में 1,000 से अधिक पद रिक्त पड़े हैं। खेल मंत्री ने लोकसभा में केरल के अट्टिंगल के कांग्रेस सांसद अदूर प्रकाश के सवाल का जवाब देते हुए यह खुलासा किया।
संसद की स्थायी समिति की हाल की रिपोर्ट में इस पर चिंता व्यक्त की गई थी। इस रिपोर्ट में साई को गंभीर रूप से कम वित्तपोषित और कम कर्मचारियों वाला बताया गया था।
सरकार ने दिया ध्यान
यह पूछे जाने पर कि क्या सरकार ने साई में धन और कर्मचारियों की भारी कमी पर संसद की स्थायी समिति की चिंताओं पर ध्यान दिया है। मांडविया ने कहा कि सरकार ने टिप्पणियों पर ध्यान दिया है। साई में कुल 1,191 पद रिक्त हैं। कुछ पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
समिति ने अगस्त में सौंपी थी रिपोर्ट
कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता वाली खेल संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने अगस्त में अपनी रिपोर्ट में बताया था कि साई में स्वीकृत पदों में से लगभग 45 प्रतिशत पद वर्तमान में रिक्त हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह तथ्य कि कर्मचारियों की इस कमी को संविदा नियुक्ति से पूरा किया जा रहा है, अधिक से अधिक केवल एक तदर्थ व्यवस्था हो सकती है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।