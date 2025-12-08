साई में है 1191 वैकेंसी, कुछ पदों के लिए शुरू हुई भर्ती प्रक्रिया

पीटीआई, नई दिल्ली: खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने सोमवार को स्वीकार किया कि भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) में वर्तमान में 1,000 से अधिक पद रिक्त पड़े हैं। खेल मंत्री ने लोकसभा में केरल के अट्टिंगल के कांग्रेस सांसद अदूर प्रकाश के सवाल का जवाब देते हुए यह खुलासा किया।

संसद की स्थायी समिति की हाल की रिपोर्ट में इस पर चिंता व्यक्त की गई थी। इस रिपोर्ट में साई को गंभीर रूप से कम वित्तपोषित और कम कर्मचारियों वाला बताया गया था। सरकार ने दिया ध्यान यह पूछे जाने पर कि क्या सरकार ने साई में धन और कर्मचारियों की भारी कमी पर संसद की स्थायी समिति की चिंताओं पर ध्यान दिया है। मांडविया ने कहा कि सरकार ने टिप्पणियों पर ध्यान दिया है। साई में कुल 1,191 पद रिक्त हैं। कुछ पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।