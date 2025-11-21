भारतीय जूनियर हॉकी महिला टीम के कोच पर यौन उत्पीड़न का आरोप, खेल मंत्रालय ने दिए जांच के आदेश

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम से जुड़े एक कोच पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है। मामले में द्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने जांच के आदेश दिए हैं।

मंत्रालय की ओर से यह कदम टीम के 2025 एफआइएच हॉकी जूनियर विश्व कप में हिस्सा लेने के लिए चिली के सैंटियागो जाने से कुछ दिन पहले उठाया गया है।

जूनियर हॉकी कोच पर यौन उत्पीड़न का आरोप

जानकारी के अनुसार, महिला टीम के जून में अर्जेंटीना, बेल्जियम और नीदरलैंड्स और सितंबर में आस्ट्रेलिया के तीन विदेशी दौरों में से किसी एक के दौरान यह घटना हुई। जानकारी है कि तब महिला टीम की एक सदस्य कई बार कोच के कमरे में जाती हुई देखी गई।