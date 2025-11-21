भारतीय जूनियर हॉकी महिला टीम के कोच पर यौन उत्पीड़न का आरोप, खेल मंत्रालय ने दिए जांच के आदेश
भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम के कोच पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है, जिसके बाद खेल मंत्रालय ने जांच के आदेश दिए हैं। यह मामला टीम के 2025 एफआइएच हॉकी जूनियर विश्व कप में भाग लेने से पहले सामने आया है। आरोप है कि घटना विदेशी दौरों के दौरान हुई। हालांकि, अभी तक कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं हुई है, लेकिन मंत्रालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम से जुड़े एक कोच पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है। मामले में द्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने जांच के आदेश दिए हैं।
मंत्रालय की ओर से यह कदम टीम के 2025 एफआइएच हॉकी जूनियर विश्व कप में हिस्सा लेने के लिए चिली के सैंटियागो जाने से कुछ दिन पहले उठाया गया है।
जूनियर हॉकी कोच पर यौन उत्पीड़न का आरोप
जानकारी के अनुसार, महिला टीम के जून में अर्जेंटीना, बेल्जियम और नीदरलैंड्स और सितंबर में आस्ट्रेलिया के तीन विदेशी दौरों में से किसी एक के दौरान यह घटना हुई। जानकारी है कि तब महिला टीम की एक सदस्य कई बार कोच के कमरे में जाती हुई देखी गई।
हालांकि इस मामले में अभी तक न तो खेल मंत्रालय, न ही भारतीय खेल प्राधिकरण और न ही हॉकी इंडिया में कोई औपचारिक शिकायत की गई है। खेल मंत्रालय के अनुसार यह गंभीर मामला हमारे ध्यान में लाया गया था और इसीलिए जांच के आदेश दिए गए हैं।
अभी हम जल्दबाजी नहीं करना चाहते, क्योंकि हमें पहले सभी जानकारी जुटानी हैं। कोच, शिकायत करने वाले और खिलाड़ी का अभी नाम नहीं बताया जा सकता।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।