पेरिस ओलंपिक-2024 पदक विजेताओं को हुआ सम्मान, नीरज चोपड़ा नहीं हुए शामिल

पीटीआई, नई दिल्ली: स्टार भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा और निशानेबाज मनु भाकर सहित 2024 पेरिस ओलंपिक में देश के पदक विजेताओं को सोमवार को एक भव्य समारोह में भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) द्वारा नकद पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। पुरुषों के भाला फेंक में रजत पदक जीतने वाले चोपड़ा व्यक्तिगत रूप से पुरस्कार लेने नहीं आ सके, क्योंकि वह इस समय देश से बाहर हैं।

भारतीय एथलेटिक्स महासंघ (एएफआइ) के एक अधिकारी ने उनकी तरफ से खेल मंत्री मनसुख मांडविया से 75 लाख रुपये का चेक प्राप्त किया। चोपड़ा के तत्कालीन कोच, जर्मनी के क्लाउस बार्टोनिट्ज को 20 लाख रुपये से सम्मानित किया गया। बार्टोनिट्ज भी इस कार्यक्रम में मौजूद नहीं थे। हालांकि, बार्टोनिट्ज अब चोपड़ा के साथ नहीं है।

मनु भाकर को भी मिला सम्मान मनु भाकर को पहले व्यक्तिगत 10 मीटर एयर पिस्टल में उनके कांस्य पदक के लिए 50 लाख रुपये मिले और फिर मिक्स्ड 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा में सरबजोत सिंह के साथ तीसरे स्थान पर रहने के लिए उन्होंने 50 लाख रुपये साझा किए। उनके कोच जसपाल राणा को मनु को व्यक्तिगत 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक दिलाने के लिए 10 लाख रुपये से पुरस्कृत किया गया, जबकि उन्होंने मनु और सरबजोत के मिक्स्ड 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में तीसरे स्थान के लिए अभिषेक राणा (सरबजोत सिंह के कोच) के साथ उन्होंने 15 लाख रुपये साझा किए।

हॉकी टीम भी हुई सम्मानित कुश्ती 57 किग्रा फ्रीस्टाइल में कांस्य पदक जीतने वाले पहलवान अमन सहरावत को 50 लाख रुपये से सम्मानित किया गया और उन्होंने अपने कोच अली शबानोव की ओर से 15 लाख रुपये भी प्राप्त किए। पचास मीटर राइफल थ्री पोजीशन में कांस्य पदक जीतने वाले निशानेबाज स्वप्निल कुसाले को भी 50 लाख रुपये मिले, जबकि उनकी कोच दीपाली देशपांडे को 15 लाख रुपये से सम्मानित किया गया।