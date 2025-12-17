BWF World Tour Finals: सात्विक-चिराग की विजयी शुरुआत, चीन की जोड़ी को दी मात
सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की भारत की स्टार पुरुष डबल्स जोड़ी ने बुधवार को बीडब्ल्यूएफ विश्व टूर फाइनल्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के ग्रुप-ब ...और पढ़ें
हांगझोउ, पीटीआई: सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की भारत की स्टार पुरुष डबल्स जोड़ी ने बुधवार को बीडब्ल्यूएफ विश्व टूर फाइनल्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के ग्रुप-बी के अपने पहले मैच में लियांग वेइ केंग और वैंग चैंग की चीन की ओलंपिक रजत पदक विजेता जोड़ी को तीन गेम चले कड़े मुकाबले में हराकर अपने अभियान की शुरुआत जीत के साथ की।
सात्विक और चिराग की दुनिया की तीसरे नंबर की जोड़ी ने पहला गेम गंवाने और मैच पाइंट बचाने के बाद जोरदार वापसी करते हुए दुनिया की पांचवें नंबर की चीन की जोड़ी को 12-21, 22-20, 21-14 से हराया। एशियाई खेलों की चैंपियन भारतीय जोड़ी अगले मुकाबले में गुरुवार को फजर अल्फियान और मुहम्मद शोहीबुल फिकरी की इंडोनेशिया की जोड़ी से भिड़ेगी और इस मुकाबले के भी काफी कड़ा होने की उम्मीद है।
सात्विक और चिराग की दुनिया की पूर्व नंबर एक जोड़ी ने इससे पहले लियांग और वैंग के विरुद्ध तीन मैच जीते थे जबकि सात गंवाए थे, लेकिन बुधवार को भारतीय जोड़ी ने महत्वपूर्ण लम्हों में धैर्य बरकरार रखते हुए जीत दर्ज की।
