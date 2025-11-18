Badminton: सात्विक-चिराग की जोड़ी ऑस्ट्रेलियन ओपन के दूसरे दौर में, विमंस डबल्स में भारत को मिली निराशा
भारतीय पुरुष बैडमिंटन जोड़ी सात्विकसाईराज रेंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन में शानदार जीत हासिल करते हुए अगले दौर में जगह बना ली है। वहीं त्रिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी को हार का सामना करना पड़ा है।
पीटीआई, सिडनी: भारत के स्टार शटलर सात्विकसाईराज रेंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने मंगलवार को चीनी ताइपे के चांग को ची और पो ली वेई पर सीधे गेम में जीत दर्ज करके ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट के दूसरे दौर में प्रवेश किया।
विश्व की तीसरे नंबर की भारतीय जोड़ी ने को-ची और पो ली-वेई के विरुद्ध 48 मिनट तक चले पहले दौर के संघर्षपूर्ण मुकाबले में 25-23, 21-16 से जीत हासिल की।
महिला डबल्स में निराशा
हालांकि महिला डबल्स में त्रिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद को अपने पहले मैच में इंडोनेशिया की एफ कुसुमा और एम पुष्पितसारी की जोड़ी से 10-21, 14-21 से हार का सामना करना पड़ा। सात्विक और चिराग की शीर्ष वरीयता प्राप्त जोड़ी शुरुआती गेम में एक समय 2-6 से पीछे चल रही थी। इसके बाद कड़ी टक्कर देखने को मिली, लेकिन चीनी ताइपे की जोड़ी ने 16-14 तक मामूली बढ़त बनाए रखी। भारतीयों ने पलटवार करते हुए 19-17 की बढ़त बना ली, लेकिन इसके बाद मुकाबला रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया। दोनों टीमों को गेम प्वाइंट मिले, लेकिन आखिर में भारतीय जोड़ी अपने तीसरे गेम प्वाइंट को भुनाने में सफल रही।
दूसरे गेम की अच्छी शुरुआत
सात्विक और चिराग ने दूसरे गेम की शुरुआत में 7-4 की बढ़त बना ली, लेकिन नेट पर दो गलतियों और ताइवानी जोड़ी के एक जोरदार स्मैश ने उन्हें बराबरी पर ला दिया। भारतीय जोड़ी इंटरवल तक एक अंक से आगे थी। इसके बाद उन्होंने अपनी बढ़त बरकरार रखकर मैच अपने नाम किया। लक्ष्य सेन, एचएस प्रणय, किदांबी श्रीकांत, आयुष शेट्टी जैसे भारतीय सिंगल्स खिलाड़ी बुधवार को अपने अभियान की शुरुआत करेंगे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।