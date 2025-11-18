साइना नेहवाल के साथ मिलकर पीटर गेड बैडमिंटन की जगाएंगे अलख, युवाओं को करेंगे प्रेरित

जेएनएन, नई दिल्ली। भारत की ओलंपिंक पदक विजेता महिला बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल और डेनमार्क के महान शटलर पीटर गेड इस बार द लीजेंड्स’ विजन लेगेसी टूर इंडिया की अगुवाई करेंगे। यह एक वैश्विक पहल है जिसका उद्देश्य समुदाय आधारित कार्यक्रमों, जूनियर डेवलपमेंट और स्थानीय साझेदारियों के माध्यम से बैडमिंटन को और व्यापक स्तर पर बढ़ावा देना है। कैरोलिना मारिन के साथ साइना इस पहल को आगे बढ़ाने वाली नई लीजेंड्स में शामिल हो गई हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आठ साल बाद भारत लौट रहा यह टूर 23–24 नवंबर 2025 को नई दिल्ली के सिरी फोर्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित होगा। दो दिनों का यह उत्सव सिर्फ एक इवेंट नहीं, बल्कि एक ऐसा मंच है जहां लीजेंड्स और समुदाय मिलकर बैडमिंटन के भविष्य को प्रेरित करेंगे।

दान करेंगे रैकेट इस टूर का प्रमुख आकर्षण है ‘ए रैकेट्स सेकंड लाइफ़’—द लीजेंड्स’ विजन की एक वैश्विक पहल जिसमें प्रशंसकों को अपना इस्तेमाल किया हुआ रैकेट दान करने के लिए आमंत्रित किया जाता है, ताकि अधिक से अधिक बच्चों को बैडमिंटन खेलने का मौका मिल सके। दान किए गए रैकेट उन समुदाय साझेदारों तक पहुँचाए जाते हैं, जहां उनकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है, जिससे हर योगदान एक नई शुरुआत का अवसर देता है।

पहला दिन (23 नवंबर) जूनियर खिलाड़ियों के लिए विशेष ऑन-कोर्ट इंटरैक्टिव सत्रों से शुरू होगा, जिसमें साइना नेहवाल और पीटर गेड, लीजेंड्स’ विजन एंबेसडर्स के साथ बच्चों को एक यादगार प्रशिक्षण अनुभव देंगे। इसके बाद भारत में ‘ए रैकेट्स सेकंड लाइफ़’ का आधिकारिक शुभारंभ किया जाएगा।

साइना हैं उत्साहित साइना नेहवाल ने कार्यक्रम और इस पहल के बारे में कहा, “भारत में एक बार फिर द लीजेंड्स’ विजन लाने को लेकर मैं बेहद उत्साहित हूँ। बैडमिंटन ने मुझे जीवन में सबकुछ दिया है, और जब भी मुझे युवा खिलाड़ियों को प्रेरित करने का मौका मिलता है, वह हमेशा खास होता है। ‘ए रैकेट्स सेकंड लाइफ़’ मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि यह बताता है कि छोटी-सी मदद भी किसी बच्चे के बड़े सपने की शुरुआत बन सकती है। यदि एक रैकेट किसी बच्चे को बैडमिंटन का आनंद महसूस करा सकता है, तो हम पहले ही इस खेल का भविष्य मजबूत और अधिक समावेशी बना रहे हैं।”

पीटर गेड ने कहा, “भारत में साइना नेहवाल के साथ मिलकर इस पहल को आगे ले जाना मेरे लिए सम्मान की बात है। यह कार्यक्रम हमेशा से वैश्विक बैडमिंटन समुदाय को वापस कुछ देने का माध्यम रहा है। बच्चों और प्रशंसकों से मिलना और ‘ए रैकेट्स सेकंड लाइफ’ का समर्थन करना द लीजेंड्स’ विजन की असली भावना को दर्शाता है—अगली पीढ़ी को सशक्त बनाना और यह सुनिश्चित करना कि बैडमिंटन का प्रेम दुनिया के हर हिस्से तक पहुँचे।”