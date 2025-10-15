Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सात्विक-चिराग और लक्ष्य का विजयी आगाज, डेनमार्क ओपन के दूसरे दौर में पहुंचे

    By Umesh Kumar Edited By: Umesh Kumar
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 10:27 PM (IST)

    सात्विकसाईराज रेंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने डेनमार्क ओपन के दूसरे दौर में प्रवेश किया तो लक्ष्य सेन ने भी मेंस सिंगल्स में अपने अभियान की विजयी शुरुआत की। अगले दौर में भारतीय जोड़ी का सामना चीनी ताइपे के ली झे हुयेई व यांग पो सुआन से होगा। मिक्स्ड डबल्स में मोहित जागलान व लक्षिता जागलान की जोड़ी को हार का सामना करना पड़ा।

    prefferd source google
    Hero Image

    लक्ष्य सेन ने डेनमार्क ओपन के दूसरे दौर में बनाई जगह। फाइल फोटो

    ओडेंसे, प्रेट्र। सात्विकसाईराज रेंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने डेनमार्क ओपन के दूसरे दौर में प्रवेश किया तो लक्ष्य सेन ने भी मेंस सिंगल्स में अपने अभियान की विजयी शुरुआत की। हांगकांग ओपन और चीन मास्टर्स में फाइनल तक पहुंचने वाली सात्विक-चिराग की जोड़ी ने बुधवार को स्काटलैंड के क्रिस्टोफर ग्रिमले और मैथ्यू ग्रिमले की जोड़ी को रोमांचक मुकाबले में 17-21, 21-11, 21-17 से पराजित किया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अगले दौर में भारतीय जोड़ी का सामना चीनी ताइपे के ली झे हुयेई व यांग पो सुआन से होगा। वहीं, लक्ष्य ने पहले दौर में कड़े मुकाबले में आयरलैंड के नहात गुयेन को 10-21, 21-8, 21-18 से मात दी। मिक्स्ड डबल्स में मोहित जागलान व लक्षिता जागलान की जोड़ी को इंडोनेशिया के अदनान मौलाना व इनदाह कायहा सारी जमाल की जोड़ी से 14-21, 11-21 से हार मिली।