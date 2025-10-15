सात्विक-चिराग और लक्ष्य का विजयी आगाज, डेनमार्क ओपन के दूसरे दौर में पहुंचे
सात्विकसाईराज रेंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने डेनमार्क ओपन के दूसरे दौर में प्रवेश किया तो लक्ष्य सेन ने भी मेंस सिंगल्स में अपने अभियान की विजयी शुरुआत की। अगले दौर में भारतीय जोड़ी का सामना चीनी ताइपे के ली झे हुयेई व यांग पो सुआन से होगा। मिक्स्ड डबल्स में मोहित जागलान व लक्षिता जागलान की जोड़ी को हार का सामना करना पड़ा।
ओडेंसे, प्रेट्र। सात्विकसाईराज रेंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने डेनमार्क ओपन के दूसरे दौर में प्रवेश किया तो लक्ष्य सेन ने भी मेंस सिंगल्स में अपने अभियान की विजयी शुरुआत की। हांगकांग ओपन और चीन मास्टर्स में फाइनल तक पहुंचने वाली सात्विक-चिराग की जोड़ी ने बुधवार को स्काटलैंड के क्रिस्टोफर ग्रिमले और मैथ्यू ग्रिमले की जोड़ी को रोमांचक मुकाबले में 17-21, 21-11, 21-17 से पराजित किया।
अगले दौर में भारतीय जोड़ी का सामना चीनी ताइपे के ली झे हुयेई व यांग पो सुआन से होगा। वहीं, लक्ष्य ने पहले दौर में कड़े मुकाबले में आयरलैंड के नहात गुयेन को 10-21, 21-8, 21-18 से मात दी। मिक्स्ड डबल्स में मोहित जागलान व लक्षिता जागलान की जोड़ी को इंडोनेशिया के अदनान मौलाना व इनदाह कायहा सारी जमाल की जोड़ी से 14-21, 11-21 से हार मिली।
