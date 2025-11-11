स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। सम्राट राणा ने कायरो में इतिहास रच दिया। आईएसएसएफ वर्ल्‍ड चैंपियनशिप्‍स में 10 मीटर एयर पिस्‍टल इवेंट में सम्राट राणा भारत के पहले वर्ल्‍ड चैंपियन बने। 10 मीटर एयर पिस्‍टल इवेंट ओलंपिक का भी हिस्‍सा है।

पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्‍टल स्‍पर्धा में राणा के धमाकेदार प्रदर्शन की बदौलत भारत ने टीम गोल्‍ड सुरक्षित किया। राणा ने फाइनल में 243.7 का स्‍कोर बनाया और चीन के हु काई को मात दी, जिन्‍होंने 243.3 का स्‍कोर बनाया।

राणा ने क्‍या कहा इतिहास रचने के बाद राणा ने कहा, 'मुझे अब भी विश्‍वास नहीं हो रहा है। कायरो हमेशा से मेरे लिए विशेष रहा है। 2022 में जूनियर वर्ल्‍ड चैंपियनशिप्‍स में मैंने यहा दो मेडल जीते। मुझे यहां का माहौल अच्‍छा लगता है और अंत में प्रत्‍येक शॉट के बाद अपनी तकनीक पर ध्‍यान लगाने का प्रयास कर रहा था।'

पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्‍टल इवेंट का फाइनल बेहद रोमांचक हुआ। राणा, हु काई और भारतीय निशानेबाज वरुण तोमर के बीच जबरदस्‍त घमासान हुआ। राणा ने अंतिम क्षणों में धैर्य बरता और इसका उन्‍हें फायदा मिला। तोमर को ब्रॉन्‍ज (कांस्‍य) मेडल से संतोष करना पड़ा। उन्‍होंने 221.7 का स्‍कोर बनाया। वर्ल्‍ड चैंपियनशिप में यह पहला मौका रहा, जब एक ही इवेंट में दो भारतीय शूटर्स पोडियम पर खड़े हुए।

भारतीय टीम ने जीता गोल्‍ड भारतीय टीम ने राणा (586), तोमर (586) और श्रवण कुमार (582) के बेहतरीन प्रदर्शन की बदौलत टीम इवेंट अपने नाम किया। भारत ने कुल 1754 का स्‍कोर बनाया। इटली ने सिल्‍वर जबकि जर्मनी ने ब्रॉन्‍ज मेडल जीता। व्‍यक्तिगत स्‍पर्धा में श्रवण 12वें स्‍थान पर रहे।