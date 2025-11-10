ISSF World Championship: दबाव में बिखर गईं मनु भाकेर और ईशा सिंह, विश्व चैंपियनशिप में पदक से चूकीं
भारत की दिग्गज महिला निशानेबाज मनु भाकर से आईएसएसएफ विश्व चैंपियनशिप में पदक की उम्मीद थी, लेकिन वह उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सकीं और 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में पदक से चूक गईं।
पीटीआई, काहिरा: दो बार की ओलंपिक पदक विजेता निशानेबाज मनु भाकर और कई एशियाई खेलों की पदक विजेता ईशा सिंह सोमवार को आईएसएसएफ विश्व चैंपियनशिप में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में पदक जीतने से चूक गईं।
पेरिस ओलंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल व्यक्तिगत और मिक्स्ड टीम कांस्य पदक विजेता मनु का फाइनल में प्रदर्शन अच्छा चल रहा था लेकिन 14वें निशाने में 8.8 का खराब स्कोर करने के कारण वह शीर्ष स्थान से फिसलकर सातवें स्थान पर आ गईं और 139.5 अंक के साथ पदक की दौड़ से बाहर हो गयी।
धैर्य नहीं दिखा पाईं ईशा
हाल ही में चीन के निंगबो में विश्व कप स्वर्ण पदक जीतने वाली ईशा भी दबाव में धैर्य नहीं दिखा सकी। 20 वर्षीय यह निशानेबाज आठ निशानेबाजों के फाइनल में 10.7 के शानदार प्रदर्शन के बाद 14वें निशाने में 8.4 अंक ही बना पाईं और छठे स्थान पर रहीं। चीन की 20 वर्षीय याओ कियानक्सुन ने 243.0 अंक हासिल करके अपने करियर का सबसे बड़ा पदक जीता, जबकि
इन दोनों ने के हिस्से आया रजत और कांस्य
हांगकांग-चीन की हो चिंग शिंग (241.2) और वेई कियान (चीन, 221.4) ने क्रमश: रजत और कांस्य पदक जीते। भारत को टीम स्पर्धा में रजत पदक जीतकर थोड़ी सांत्वना मिली जिसमें ईशा (583), मनु (580) और विश्व की नंबर एक खिलाड़ी सुरुचि इंदर सिंह (577) ने 1740 अंक हासिल करके दूसरा स्थान हासिल किया।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।