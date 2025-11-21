Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हर बच्चे तक अवसर पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी: पीटी उषा

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 07:36 PM (IST)

    भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष और देश की स्टार एथलीठ पीटी उषा को फआईसीसीआई लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि देश के हर बच्चे तक खेलों के अवसर पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। 

    prefferd source google
    Hero Image

    पीटी उषा को मिला सम्मान

    जागरण संवाददाताा, नई दिल्ली: 15वां ग्लोबल स्पो‌र्ट्स समिट शुक्रवार को फेडरेशन हाउस में हुआ। समिट में सरकार, खेल, उद्योग और अंतरराष्ट्रीय जगत के प्रमुख नेताओं ने अगले दशक के लिए भारत की खेल रणनीति पर विचार साझा किए। इस वर्ष का थीम इंडियन स्पो‌र्ट्स फार्जिंग द पाथ टू ग्लोबल एक्सीलेंस रहा, जिसमें नवाचार, वैश्विक साझेदारी और सामूहिक प्रयास पर जोर दिया गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कार्यक्रम की प्रमुख उपलब्धि एफआईसीसीआई नॉलेज रिपोर्ट स्पोर्टिंग इंडिया राइजिंग तथा भारत-ऑस्ट्रेलिया स्पो‌र्ट्स कोलैबोरेशन स्ट्रैटेजी का विमोचन रहा। पार्टनर कंट्री के रूप में ऑस्ट्रेलिया की भागीदारी ने उच्च प्रदर्शन, कोचिंग, स्पो‌र्ट्स साइंस और टैलेंट पाथवे में सहयोग का नया मार्ग खोला।

    पीटी उषा ने को मिला सम्मान

    समारोह में भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा को खेल जगत में असाधारण योगदान के लिए एफआईसीसीआई लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा कि भारतीय खेल तभी उठेगा जब हम सभी मिलकर आगे बढ़ेंगे। हर बच्चे तक अवसर पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। खेल विभाग के सचिव हरी रंजन राव ने कहा कि भारत का लक्ष्य 2036 तक ओलंपिक में शीर्ष-10 देशों में शामिल होना है, जिसके लिए नवाचार, खेल विज्ञान और मजबूत जमीनी ढांचे पर काम करना जरूरी है।

    कई मुद्दों पर हुई चर्चा

    कार्यक्रम में ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर फिलिप ग्रीन विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि, एफआईसीसीआई अधिकारी और खेल विशेषज्ञ उपस्थित रहे। समिट के दौरान भारतीय खेल के भविष्य, भारत-ऑस्ट्रेलिया साझेदारी, खेल अर्थव्यवस्था, फैन एंगेजमेंट और भारत के अगले ओलंपिक सितारों पर चर्चा हुई।

    यह भी पढ़ें- IND vs SA 2nd Test Preview: बरसापारा में पंत की नेतृत्व क्षमता की परीक्षा, गौतम के सामने भी गंभीर चुनौती

    यह भी पढ़ें- IND vs SA Playing 11: ऋषभ पंत करेंगे कप्तानी, शुभमन गिल की जगह टीम में आएगा ये बल्लेबाज, जानिए कैसी होगी टीम इंडिया की प्लेइंग-11