हर बच्चे तक अवसर पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी: पीटी उषा

जागरण संवाददाताा, नई दिल्ली: 15वां ग्लोबल स्पो‌र्ट्स समिट शुक्रवार को फेडरेशन हाउस में हुआ। समिट में सरकार, खेल, उद्योग और अंतरराष्ट्रीय जगत के प्रमुख नेताओं ने अगले दशक के लिए भारत की खेल रणनीति पर विचार साझा किए। इस वर्ष का थीम इंडियन स्पो‌र्ट्स फार्जिंग द पाथ टू ग्लोबल एक्सीलेंस रहा, जिसमें नवाचार, वैश्विक साझेदारी और सामूहिक प्रयास पर जोर दिया गया।

कार्यक्रम की प्रमुख उपलब्धि एफआईसीसीआई नॉलेज रिपोर्ट स्पोर्टिंग इंडिया राइजिंग तथा भारत-ऑस्ट्रेलिया स्पो‌र्ट्स कोलैबोरेशन स्ट्रैटेजी का विमोचन रहा। पार्टनर कंट्री के रूप में ऑस्ट्रेलिया की भागीदारी ने उच्च प्रदर्शन, कोचिंग, स्पो‌र्ट्स साइंस और टैलेंट पाथवे में सहयोग का नया मार्ग खोला।

पीटी उषा ने को मिला सम्मान समारोह में भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा को खेल जगत में असाधारण योगदान के लिए एफआईसीसीआई लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा कि भारतीय खेल तभी उठेगा जब हम सभी मिलकर आगे बढ़ेंगे। हर बच्चे तक अवसर पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। खेल विभाग के सचिव हरी रंजन राव ने कहा कि भारत का लक्ष्य 2036 तक ओलंपिक में शीर्ष-10 देशों में शामिल होना है, जिसके लिए नवाचार, खेल विज्ञान और मजबूत जमीनी ढांचे पर काम करना जरूरी है।