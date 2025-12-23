पीएम मोदी ने की दो बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा से मुलाकात, पत्नी हीमानी भी साथ आईं नजर

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को दो बार के ओलंपिक पदक विजेता भालाफेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा और उनकी पत्नी हीमानी मोर से मुलाकात की। पीएम मोदी ने दोनों को अपने आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर आमंत्रित किया था। पीएम मोदी ने अपने एक्स हैंडल पर इस मुलाकात की तस्वीरें पोस्ट की हैं।

इस मुलाकात के दौरान नीरज क्रीम रंग की शेरवानी पहने हुए नजर आए। उनकी पत्नी हीमानी ने ग्रीन वेलवेट जैकेट पहनी हुई थी। वहीं पीएम मोदी ने काले रंग का सफारी सूट पहने हुए था। खेलों पर की चर्चा पीएम मोदी ने अपने एक्स पर इस मुलाकात की फोटो पोस्ट करते हुए बताया कि उन्होंने नीरज से खेलों पर चर्चा की। उन्होंने लिखा, "नीरज चोपड़ा और उनकी पत्नी हीमानी मोर से आज अपने आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर मुलाकात की। हमने कई मुद्दों पर बात की जिसमें जाहिर तौर पर खेल भी शामिल था।"

ये नीरज की पीएम के साथ पहली निजी मीटिंग थी। इससे पहले वह कई और खिलाड़ियों के साथ पीएम मोदी से मिले थे। पीएम मोदी अक्सर खिलाड़ियों से मुलाकात करते रहते हैं। मोदी देश का नाम रौशन करने वाले खिलाड़ियों से मिलते हैं और उनकी हौसलअफजाई करते हैं।