    पीएम मोदी ने की दो बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा से मुलाकात, पत्नी हीमानी भी साथ आईं नजर

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 05:33 PM (IST)

    भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा और उनकी पत्नी हीमानी मोर से अपने आवास पर मुलाकात की। पीएम मोदी ने सोशल मीड ...और पढ़ें

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को दो बार के ओलंपिक पदक विजेता भालाफेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा और उनकी पत्नी हीमानी मोर से मुलाकात की। पीएम मोदी ने दोनों को अपने आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर आमंत्रित किया था। पीएम मोदी ने अपने एक्स हैंडल पर इस मुलाकात की तस्वीरें पोस्ट की हैं।

    इस मुलाकात के दौरान नीरज क्रीम रंग की शेरवानी पहने हुए नजर आए। उनकी पत्नी हीमानी ने ग्रीन वेलवेट जैकेट पहनी हुई थी। वहीं पीएम मोदी ने काले रंग का सफारी सूट पहने हुए था।

    खेलों पर की चर्चा

    पीएम मोदी ने अपने एक्स पर इस मुलाकात की फोटो पोस्ट करते हुए बताया कि उन्होंने नीरज से खेलों पर चर्चा की। उन्होंने लिखा, "नीरज चोपड़ा और उनकी पत्नी हीमानी मोर से आज अपने आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर मुलाकात की। हमने कई मुद्दों पर बात की जिसमें जाहिर तौर पर खेल भी शामिल था।"

    ये नीरज की पीएम के साथ पहली निजी मीटिंग थी। इससे पहले वह कई और खिलाड़ियों के साथ पीएम मोदी से मिले थे। पीएम मोदी अक्सर खिलाड़ियों से मुलाकात करते रहते हैं। मोदी देश का नाम रौशन करने वाले खिलाड़ियों से मिलते हैं और उनकी हौसलअफजाई करते हैं।

    नीरज ने किया कमाल

    नीरज ने टोक्यो ओलंपिक-2020 में भारत को भालाफेंक में गोल्ड मेडल दिलाया था। वह एथलेटिक्स में भारत को व्यक्तिगत ओलंपिक गोल्ड मेडल दिलाने वाले पहले खिलाड़ी बने थे। इसी के साथ वह भारत के सिर्फ दूसरे खिलाड़ी हैं जिन्होंने व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत को ओलंपिक गोल्ड जिताया था। उनसे पहले ये काम अभिनव बिंद्रा ने किया था। इसके बाद नीरज पेरिस ओलंपिक-2024 में भी मेडल जीतने में सफल रहे थे। उनसे हालांकि गोल्ड की उम्मीद थी, लेकिन वह सिल्वर जीतने में कामयाब हुए थे। इसी के साथ नीरज भारत के उन चुनिंदा खिलाड़ियों में शामिल हो गए थे जिनके नाम दो ओलंपिक मेडल हैं।

