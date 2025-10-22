Language
    ओलंपिक स्वर्ण विजेता नीरज चोपड़ा का हुआ प्रमोशन, सेना में बने मानद लेफ्टिनेंट कर्नल; राजनाथ सिंह ने किया सम्मानित 

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 10:00 PM (IST)

    भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को सेना में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल बनाया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उन्हें सम्मानित किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने 16 अप्रैल को इसकी मंजूरी दी थी। नीरज 2016 में सेना में भर्ती हुए थे और टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। 2024 के पेरिस ओलंपिक में उन्हें रजत पदक मिला।

    नीरज चोपड़ा सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल बने (फोटो सोर्स- सोशल मीडिया)

    जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। खेल की दुनिया में बुलंदी की सीढि़यां चढ़ रहे दिग्गज भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा भारतीय सेना की अपनी नौकरी में भी प्रमोशन की सीढि़यां तेजी से चढ़ रहे हैं। इस क्रम में नीरज चोपड़ा बुधवार को सूबेदार मेजर की रैंक से छलांग लगाते हुए सेना में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल बन सैन्य अधिकारी की श्रेणी में आ गए।

    रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की मौजूदी में नीरज को मानद लेफ्टिनेंट कर्नल के दर्जे से सम्मानित किया। रक्षामंत्री ने इस मौके पर कहा कि भारत के उत्कृष्ट खिलाड़ी और दो बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा को प्रादेशिक सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल के मानद पद का प्रतीक चिन्ह प्रदान करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है।

    कई वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद

    नीरज चोपड़ा दृढ़ता, देशभक्ति और उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने की भारतीय भावना के प्रतीक हैं। उनके सभी भावी प्रयासों में सफलता की कामना करता हूं। रक्षा मंत्रालय में आयोजित कार्यक्रम में इस मौके पर कई अन्य अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।

    रक्षा मंत्रालय के अनुसार 16 अप्रैल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों और राष्ट्र के प्रति अनुकरणीय सेवा के सम्मान में नीरज चोपड़ा को लेफ्टिनेंट कर्नल (मानद) कमीशन प्रदान किया गया। खेल जगत में उनकी उपलब्धियों के लिए चोपड़ा को पद्मश्री, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, अर्जुन पुरस्कार से लेकर सेना के परम विशिष्ट सेवा पदक और विशिष्ट सेवा पदक सहित कई प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किए जा चुके हैं।

    2020 में रचा था इतिहास

    2020 के टोकियो ओलंपिक के भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचने वाले नीरज चोपड़ा 2016 में भारतीय सेना में बतौर नायब सूबेदार के पद पर भर्ती हुए। ओलंपिक में उनके प्रदर्शन को देखते हुए 2021 में उन्हें सूबेदार तथा 2022 में सूबेदार मेजर के पद पर पदोन्नत किया गया।

    2024 में जीता था रजत पदक

    जबकि बुधवार को हुए तीसरे प्रमोशन के साथ चोपड़ा मानद लेफ्टिनेंट कर्नल के तौर पर सेना के अधिकारी ग्रेड में पहुंच गए।मालूम हो कि 2024 में पेरिस ओलंपिक में नीरज को रजत पदक से ही संतोष करना पड़ा क्योंकि पाकिस्तान के स्टार भाला फेंक खिलाड़ी अरशद नदीम ने थोड़े अंतर से उन्हें पीछे छोड़ दिया।