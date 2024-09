Paris Paralympics 2024: भारत के खाते में आया 8वां मेडल, Yogesh Kathuniya ने डिस्कस थ्रो में जीती चांदी

Yogesh Kathuniya wins silver 🥈 in the Men's Discus Throw - F56 event with a season's best throw of 42.22m.#Cheer4Bharat | #ParalympicGamesParis2024 pic.twitter.com/iZZgpg0OZw— All India Radio News (@airnewsalerts) September 2, 2024

मां-बाप का मिला भरपूर साथ

योगेश कथूनिया जब 9 साल के थे तब उन्‍हें गुइलेन-बैरे सिंड्रोम (GBS) का पता चला।

यह एक ऑटोइम्यून कंडीशन है जो शरीर की नसों को प्रभावित करती है।

इसकी वजह से उन्हें दो साल तक व्हीलचेयर पर रहना पड़ा।

उन्‍होंने कभी चलने के बारे में भी नहीं सोचा था।

ऐसे में देश के लिए मेडल जीतना तो उनके लिए दूर की बात थी।

योगेश कथूनिया की मां मीना देवी एक हाउस वाइफ हैं।

साथ ही उनके पिता ज्ञानचंद कथूनिया सेना से रिटायर हैं।

दोनों ने योगेश कथूनिया का भरपूर साथ दिया।

मां मीना ने अपने बेटे को ठीक करने लिए फिजियोथेरेपी सीखी।

कुछ सालों बाद योगेश अपने पैरों पर खड़े होने लगे थे।

ये भी पढ़ें: Paris Paralympics 2024, Day 5 schedule: भारत के दो मेडल पक्के, बैडमिंटन में होगा कमाल, जानिए टीम इंडिया का आज का शेड्यूल