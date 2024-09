Paris Paralympics 2024, Day 5 schedule: भारत के दो मेडल पक्के, बैडमिंटन में होगा कमाल, जानिए टीम इंडिया का आज का शेड्यूल

एथलेटिक्स:

पुरुषों की डिस्कस थ्रो F56 (फाइनल): योगेश कथुनिया -- 1.35 बजे

पुरुषों की भाला फेंक F64 (फाइनल): संदीप संजय सरगर, सुमित अंतिल, संदीप -- 10.30 बजे

महिलाओं की डिस्कस थ्रो F53 (फाइनल): कंचन लखानी -- 10.34 बजे

महिलाओं की 400 मीटर T20 (राउंड 1): दीप्ति जीवनजी -- 11.34 बजे दोपहर

तीरंदाजी:

मिश्रित टीम कंपाउंड ओपन (क्वार्टर फाइनल): 8.40 बजे

#ParisParalympics2024 Day 5⃣

A day packed with medal🎖️ matches for #TeamIndia🇮🇳 at the #Paralympics as the contingent looks to end their #Badminton🏸 journey on a high!

World record holder Deepthi Jeevanji is also in action in the 400 m T20!#Cheer4Bharat and watch Day 5⃣ on… pic.twitter.com/5MrZ004MYG— SAI Media (@Media_SAI) September 1, 2024